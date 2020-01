Čaputová potvrdila pri vyznamenaniach svoj program, politologička má pre ňu odporúčanie

Udeľovaním štátnych vyznamenaní potvrdila prezidentka Zuzana Čaputová, že napĺňa svoj program. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla Darina Malová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Politologička vyzdvihla zámer oceniť vyšší počet žien, hlave štátu však odporúča komunikovať na verejnosti menej formálne.

Tri základné hodnoty

Čaputová je vo funkcii viac ako pol roka a podľa politologičky napĺňa program, s ktorým do paláca išla. Za jej tri základné hodnoty označila spravodlivosť, inklúziu a ochranu životného prostredia.

„Včerajšími vyznamenaniami pani prezidentka potvrdzuje svoje hodnoty, tie, ktoré mala stanovené vo svojom programe a tie, ktoré sa snaží presadzovať aj v Prezidentskom paláci,“ povedala Malová.

Vyznamenanie dostala in memoriam aj bývalá česká právnička a politička Milada Horáková, čo nie je podľa Malovej náhoda. „Zdôraznila tým, že jedným z jej pilierov je naprávanie krívd a zabezpečenie spravodlivosti, ale dôležité bolo aj to, že išlo o ženu,“ uviedla.

Politologička zdôraznila, že oceniť osem žien spomedzi dvadsiatich vyznamenaných, bol, pravdepodobne, Čaputovej zámer a nešlo o náhodu.

„Vidno to na pomere ocenených žien, ktorý bol väčší ako za posledné roky. Chápem to tak, že ona všetky svoje prejavy aj ocenenia starostlivo premyslí a preverí ich z hľadiska hodnôt, ktoré zastáva. Takže sa za jej priority dá určite pokladať spravodlivosť, ale určite aj inkluzívnosť,“ vysvetlila.

V kampani bola spontánnejšia

Malová doplnila, že nejde len o inklúziu žien, ale aj starších občanov a Rómov. To podľa nej dokazujú ocenenia starších bojovníkov proti komunizmu či fašizmu, ale aj prvého rómskeho lekára v Československu.

Ak by mala politologička niečo hlave štátu vytknúť, bol by to štýl jej komunikácie na verejnosti. „Mám pocit, že svoje rozhodnutia a názory nevie celkom dobre odkomunikovať. Jej reč a prejavy sú spútané až právnickým žargónom, takou tou ‚suchosťou‘. Naopak v prezidentskej kampani ukázala emócie častejšie a mala spontánnejší prejav,“ dodala. Ak by Čaputová dokázala komunikovať menej formálne, mohla by tým podľa Malovej osloviť väčšiu časť spoločnosti.

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila vo štvrtok 2. januára prvýkrát štátne vyznamenania. Medzi ocenenými boli literárny vedec Peter Zajac, sociologička Zora Bútorová, novinár Andrej Bán, politik František Mikloško, ale aj popravená česká politička Milada Horáková. Ocenenie od hlavy štátu si odnieslo spolu 20 osobností, z toho 12 mužov a osem žien.