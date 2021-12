Čaputová: Povinné očkovanie proti koronavírusu bude zrejme nevyhnutné

Povinné očkovanie proti koronavírusu bude podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zrejme nevyhnutným opatrením. Hlava štátu to povedala počas piatkovej tlačovej konferencie.

Prezidentka zdôraznila, že k povinnému očkovaniu pristúpili krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a zvažuje sa aj v Českej republike. „Sme špecifická krajina v tom, že polovica populácie sa očkovania buď bojí, alebo ho odmieta. O to citlivejšie je potrebné nakladať s touto témou,“ vyhlásila.

Povinné očkovanie je opatrenie, ktorému sa nebude dať zrejme vyhnúť, hlava štátu chce preto klásť veľký dôraz na to, ako sa Slovensko k povinnému očkovaniu postaví. „Baviť sa s odborníkmi, ktoré skupiny by mali byť tie, ktorých by sa to malo týkať,“ doplnila Čaputová.