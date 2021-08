Čaputová prijala olympijských medailistov z Tokia, poďakovala sa im za reprezentáciu i obrovské sebaobetovanie (video+foto)

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu popoludní prijala v medailistov z nedávno skončených olympijských hier v japonskom Tokiu a odovzdala im ďakovné listy.

Hlava štátu vo svojom sídle privítala strelkyňu Zuzanu Rehák Štefečekovú, kajakára na divokej vode Jakuba Grigara, golfistu Roryho Sabbatiniho a posádku štvorkajaka z hladkej vody Samuela Baláža, Denisa Myšáka, Erika Vlčeka a Adama Boteka.

Zažili sme neopakovateľné chvíle

„Nielen za seba, ale aj za športovú i širokú verejnosť sa vám chcem úprimne poďakovať za vzornú reprezentáciu SR na najprestížnejšom športovom podujatí sveta. Nedokážem si predstaviť, koľko úsilia ste museli k svojmu talentu pridať, aby ste sa stali olympijskými medailistami. Ďakujem vám za obrovské sebaobetovanie, ktoré ste museli pre svoj úspech a úspech nášho športu podstúpiť, kým ste sa dostali na stupne víťazov. Celé Slovensko s napätím sledovalo vaše výkony, držalo vám palce a z vášho úspechu sa tešilo spolu s vami. Vďaka vám sme zažili neopakovateľné chvíle,“ povedala prezidentka v slávnostnom príhovore.

Na margo zlatej Zuzany Rehák Štefečekovej poznamenala: „Jedna vec je v kvalifikácii vystrieľať svetový a vo finále olympijský rekord, druhá zachovať si koncentráciu a ľadový pokoj tak, ako sa až do posledného výstrelu podarilo vám, milá pani Rehák Štefečeková. Vďaka tomu Vám právom patrí zlatá olympijská medaila, ktorá vám až doteraz v zbierke chýbala.“

Vo vodáckych športoch sme veľmocou

O striebornom Rorym Sabbatinim prezidentka povedala: „Bolo neuveriteľné sledovať, ako sa počas posledného dňa niekto dokáže zlepšiť tak veľmi, ako sa to podarilo Vám pán Sabbatini. Zo 17. miesta siahnuť na striebro je kúsok, o ktorom sa medzi golfistami ešte bude dlho rozprávať. Verím, že je to inšpirácia aj pre iných, ako ísť až do poslednej chvíle za úspechom.“

Zuzana Čaputová tiež vyzdvihla, že aj olympiáda v Tokiu potvrdila, že aj keď je Slovensko malá krajina, vo vodáckych športoch zostáva medzi veľmocami. Okrem športovcov sa poďakovala aj ich trénerov a rodinám. Nezabudla ani na ďalších reprezentantov SR, ktorí sa predstavili na OH v Tokiu, no na medailu napokon nedosiahli.

Maximum tu stojí s medailami

„Verím, že aj vaše úspechy dopomôžu k tomu, aby sa šport na Slovensku úspešne rozvíjal a mal aj širokú spoločenskú podporu,“ dodala prezidentka SR na záver.

Za športovcov pre hlavu štátu predstúpila zlatá strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková. „Pred odchodom do Tokia pred tu stáli a do vašich rúk sme zložili sľub, že urobíme svoje maximum. Toto maximum tu teraz stojí s medailami. Každý športovec však v Tokiu odviedol svoje maximum,“ povedala skúsená športovkyňa.