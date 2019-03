Čaputová reaguje na slová Šefčoviča o milosti pre Kisku v prípade súdneho procesu

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Odpoveďou prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej na slová protikandidáta Maroša Šefčoviča, ale aj na ďalšie útoky, bude naďalej pravda, slušnosť, úprimnosť a jasné postoje.

„Tak, ako som povedala v utorok v spomínanej debate Hospodárskych novín, ak by bol pán Kiska odsúdený a podal by si žiadosť o udelenie milosti, tak by som k tejto žiadosti pristupovala spravodlivo, tak ako k žiadosti od akéhokoľvek iného občana. Práve preto, že rovnosť pred zákon a vymožiteľnosť spravodlivosti pre každého občana je ústrednou témou mojej kampane,“ uviedla Čaputová v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Martin Burgr z jej komunikačného tímu.

Šefčovič v utorok uviedol, že podľa neho Čaputová v diskusii HN Clubu nevylúčila, že by zvažovala udelenie milosti pre Andreja Kisku v prípade, ak by bol súdny proces s ním politickým procesom.

Viac o téme: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku