Čaputová sa chce stretnúť s lídrami politických strán. Aj s Kotlebom, ak urobí určité ústupky

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Žijeme v dobe, keď ľudia neveria politikom. Výzvou pre mňa je nesklamať. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedla nová prezidentka SR Zuzana Čaputová.

To, že získala podporu 58,4 percenta hlasov zúčastnených voličov, berie ako záväzok. „Cítim obrovskú pokoru, no na druhej strane aj zodpovednosť,“ dodala Čaputová. Jej protikandidát Maroš Šefčovič získal zatiaľ podľa neoficiálnych výsledkov 41,59 percenta hlasov.

Do inaugurácie, ktorá bude 15. júna, chce relaxovať, no čas využije aj na prípravu na funkciu. „Chcem sa spoznať s ľuďmi z orgánov verejnej moci. Budem si pripravovať pôdu na to, aby som mohla naplno vykonávať funkciu prezidentky,“ uviedla a dodala, že na prvú zahraničnú cestu pôjde do Českej republiky, aby dodržala tradíciu.

Čaputová sa chce stretnúť s lídrami politických strán. Podľa jej slov sa stretne aj s predsedom Ľudovej strany Našej Slovensko Marianom Kotlebom, ak urobí určité ústupky. „Rešpektujem voličov tejto strany. Je to dôsledok situácie na Slovensku. Rada sa s nimi stretnem, aby odstúpili od nejakých vyhlásení, napríklad čo sa týka historických faktov,“ dodala.

