Čaputová sa stretla s korunným princom, Spojené arabské emiráty vyšlú na Slovensko obchodno-diplomatickú misiu

Stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej so zastupujúcim prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE), korunným princom Mohamedom bin Zájd al Nahjánom prinieslo konkrétne výsledky. Zástupcovia SAE sa rozhodli, že na Slovensko pošlú obchodno-diplomatickú misiu, ktorá by preskúmala možnosti spolupráce medzi oboma krajinami. Prezidentka to v piatok uviedla počas svojho programu na výstave Expo 2020 v Dubaji.

Obaja štátnici diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti energetiky, zelenej transformácie, turizmu, ale aj o spolupráci medzi vysokými školami. „Veľmi sa na to teším, pretože to je potenciálna príležitosť pre našich podnikateľov a podnikateľky, inovátorov a aj vedcov, aby získali nových investorov a nové príležitosti,“ vyhlásila Čaputová.

Prezidentka vyzdvihla aj biznis fórum, ktoré sa konalo vo štvrtok 27. januára. Slovenskí podnikatelia na ňom pred zahraničnými investormi prezentovali Slovensko a svoje projekty. Z hľadiska návštevnosti sa podľa hlavy štátu radilo medzi jedno z najúspešnejších počas celého trvania výstavy Expo 2020.