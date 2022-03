Čaputová sa stretla s Leyenovou, Európska únia pomôže Slovensku so zvládaním pomoci pre Ukrajinu (foto)

Európska únia (EÚ) stojí pri Slovensku a pomôže mu so zvládaním pomoci pre Ukrajinky a Ukrajincov, ktorí z krajiny utekajú pred vojnou.

To je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej hlavné posolstvo, s ktorým do Bratislavy pricestovala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Hlava štátu o stretnutí s ňou informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.

Prezidentka zdôraznila, že EÚ už spravila mnohé kroky na zastavenie ruskej agresie na Ukrajine. Najmä prostredníctvom sankcií, ktoré znižujú schopnosť Ruska viesť vojnu.

„V istej miere sa dotknú aj nás, pretože budú mať ekonomické dopady aj v medzinárodnom priestore, ale je to naša cena za slobodu a za bezpečnejšiu Európu. Ako Európska únia však už urobíme aj ďalšie kroky, vrátane znižovania našej závislosti na energetických surovinách z Ruska,“ vyhlásila Čaputová.

Hlava štátu zdôraznila, že predsedníčka Európskej komisie si cení vlnu solidarity slovenských občanov.

„Dnes sa môžeme spoľahnúť, že naša solidarita sa môže oprieť aj o podporu a pomoc Európskej únie,“ uzavrela.

🇸🇰 Glad to meet @ZuzanaCaputova as I arrive in Slovakia to discuss the situation in Ukraine and the European Union’s response.

The EU is united and determined in its solidarity towards Ukraine. pic.twitter.com/TZFBXl8ega

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022