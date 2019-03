Čaputová sa vzdá funkcie v Progresívnom Slovensku, Šefčovič sa ohradil voči spájaniu jeho mena so Smerom

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – V najbližších dňoch sa víťazka prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová vzdá funkcie podpredsedníčky hnutia Progresívne Slovensko.

„Pozície podpredsedníčky Progresívneho Slovenska by som sa v druhom kole vzdala, nevidím v tom žiaden problém, aj tak nestíham už aktívne robiť. Možno to urobím hneď zajtra (pondelok, poznámka SITA) alebo v utorok. Pokiaľ ide o členstvo v hnutí, v prípade zvolenia by som sa ho určite vzdala,“ vyhlásila Čaputová v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Koho budete voliť v druhom kole prezidentských volieb? 56% Zuzana Čaputová 19% Maroš Šefčovič 5% Ešte nie som rozhodnutý/á 20% Nepôjdem voliť Hlasovať a zobraziť výsledky

Dodala, že vie byť v prípade zvolenia nezávislou prezidentkou aj vo vzťahu k strane, ktorá jej v rámci kandidatúry pomohla.

Maroš Šefčovič, ktorý postúpil do druhého kola prezidentských volieb, sa ohradil k spájaniu jeho mena so stranou Smer-SD. „Napriek tomu, že ma podporuje Smer-SD, som nezávislý kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky, ktorý chce vykonávať svoj mandát nadstranícky a ktorý dokázal, že to vie. Desať rokov som pôsobil ako nezávislý eurokomisár, bez akejkoľvek výčitky voči nezávislému výkonu svojho mandátu. To isté budem robiť aj v úrade prezidenta, ak mi ľudia na Slovensku dajú dôveru a prisahám na Ústavu SR, že budem takto konať. Dokázal som to v živote, v praxi. Mám veľmi silnú osobnú históriu,“ konštatoval Šefčovič v diskusii.

