Čaputová si prevzala Európsku cenu za politickú kultúru, ponúka viac ľudskosti a menej ega

Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude usilovať byť nositeľkou hodnôt, pre ktoré získa podporu ľudí a neuviazne na vlne momentálnej nálady masy.

Návrat k hodnotám, nie k ich deklaráciám, je to, čo podľa nej politika dnes najviac potrebuje. Čaputová to uviedla na svojom facebookom aj instagramovom profile po tom, čo si vo švajčiarskom meste Ascona prevzala Európsku cenu za politickú kultúru. Myslí si, že na každého, kto zastáva verejnú funkciu, musia byť kladené vyššie nároky.

Potrebujeme menej marketingu

„Naše zlyhania, bez potrebnej sebareflexie, znamenajú posilnenie populizmu a extrému. Politický jazyk a kultúra správania sa je jedna z najväčších výziev, ktoré vnímam. Potrebujeme viac pravdivosti a autenticity, menej marketingu. Viac hodnotovej konzistentnosti a menej politických hier. Viac vecnosti, a nie osobné útoky. Viac ľudskosti a menej ega,“ uviedla prezidentka.

Cenu, ktorú si prebrala, vníma ako ocenenie pre všetkých na Slovenku, ktorí sa stotožnili so zmenou, ktorú ona sama reprezentuje. „Som vo veľkej politike pomerne krátko a sama mám v oblasti spoločenskej zmeny aj politickej kultúry väčšie ambície, ako sa za pár mesiacov predvolebnej kampane a dva mesiace vo funkcii prezidentky dajú naplniť. Cenu, ktorú som práve prebrala, nevnímam preto len ako cenu pre mňa,“ pokračovala Čaputová s tým, že aj v kampani bolo pre ňu dôležité ostať pravdivá a autentická, aj za cenu nezvolenia.

Narúšanie stereotypov a predsudkov

„Vstúpila som do politiky, lebo som cítila zodpovednosť za to, kde ako krajina smerujeme a chcela som prispieť k tomu, aby to bola európska cesta, cesta environmentálnej ohľaduplnosti, cesta spravodlivosti, humanizmu a solidarity. Takúto motiváciu však deklarujú mnohí a to samé o sebe na ocenenie prínosu k politickej kultúre určite nestačí,“ uviedla prezidentka. Tvrdí, že ľuďom ponúkala to, čomu verí, že je správne a dobré, nie to, čo bolo chcené a populárne. „Snažila som sa moju ponuku vysvetliť, aj keď znamenala narúšanie stereotypov a predsudkov. Lebo bolo správne ísť radšej do rizika nezvolenia, ale ostať pravdivá a autentická,“ dodala prezidentka.

Európsku cenu za politickú kultúru už niekoľko desaťročí udeľuje Nadácia Hansa Ringiera. V minulosti cenu udelili viacerým osobnostiam európskej politiky. Medzi ocenenými sú napríklad nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker či predseda Európskej rady Donald Tusk. Ocenili ňou aj bývalého srbského prezidenta Borisa Tadića a bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí Hansa-Dietricha Genschera.