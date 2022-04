Čaputová upozornila na potrebu pomôcť ľuďom na Slovensku v čase zhoršenej situácie, podľa Valla nemáme dostatok nájomných bytov

Samosprávy dokážu zabrať vždy v časoch, keď nastane kríza. A to im slúži ku cti. Pomáhali počas krízy koronavírusu a pomáhajú aj teraz, keď na Slovensko začali prichádzať utečenci v dôsledku vojny na Ukrajine.

Samosprávy sú prvé v kontakte s ľuďmi, ktorých sa dotýka čoraz zhoršujúca sa sociálna situácia. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedala po utorkovom stretnutí s predstaviteľmi Únie miest Slovenska (ÚMS).

Diskusia o pomoci Slovákom

„Je potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku. Objektívne sa sociálna situácia aj pre Slovákov zhoršila, a pokiaľ chceme udržať solidaritu v spoločnosti, je potrebné venovať sa problémom, ktoré tu máme,“ vyhlásila prezidentka. Doplnila, že s primátormi a starostami na stretnutí diskutovala o tom, ako by bolo obyvateľom Slovenska vhodné pomôcť.

„To, na čom sme sa zhodli, by bola pomoc opakovaná, systémová a finančne zaujímavá pre ľudí, ktorých sa to týka. Táto pomoc musí byť zároveň adresná,“ vyhlásila. Čaputová v tejto súvislosti opätovne zdôraznila príspevok na bývanie, ktorý je pre slabšie sociálne skupiny v iných krajinách úplne bežný.

„Súčasťou riešení, ktoré by štát mal prijať, je aj valorizácia sociálnych dávok. Som veľmi rada, že minister práce komunikuje tento zámer. Nemalo by ísť o jednorazovú dávku, ale o opakovanú, pretože to je to, čo ľudia na Slovensku naozaj potrebujú a potvrdzujú to aj primátori a starostovia,“ vyhlásila prezidentka.

Zmeny pri obstarávaní

Hlava štátu so zástupcami samospráv diskutovala aj o problémoch v súvislosti s verejným obstarávaním. Pre zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov musia samosprávy vykonávať v zmluvách pri obstarávaní rôzne zmeny.

Čaputová sa preto stretne s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, aby s ním prediskutovala možné metodiky pre samosprávy, aby sa nedostali do problémov, ak by boli nútené robiť dodatky k zmluvám a následne za to niesť právnu zodpovednosť.

Čelíme vysokej inflácii či zdražovaniu

Horšiacu sa situáciu na Slovensku vníma aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Skonštatoval, že samosprávy išli počas troch rokov z jednej krízy do druhej, keď pandémiu ochorenia COVID-19 vystriedala utečenecká vlny z Ukrajiny.

„Čelíme aj vysokej inflácii a zdražovaniu. Viaceré veľké mestá už evidujú nárast počtu ľudí v kritickej sociálnej situácii. Obyvatelia sa čoraz viac obracajú na samosprávy s prosbou o pomoc s obavami o stratu domova alebo neschopnosťou splácať svoje bežné výdavky,“ vyhlásil. Za dôležité považuje aj poukázať na dramaticky sa zvyšujúce výdavky súvisiace s bývaním.

Nedostačujúci počet nájomných bytov

„Počty nájomných bytov sú vo väčšine miest nedostačujúce, pretože išlo roky o okrajovú tému,“ dodal s tým, že je lepšie občanom pomáhať v tom, aby svoje bývanie nestratili, než im potom pomáhať s jeho hľadaním. Tiež preto vyzýva k pravidelnej a adresnej pomoci obyvateľom, ktorí sa radia medzi kritické skupiny.

Ide najmä o dôchodcov, matky samoživiteľky či rodiny len s jedným príjmom, ktoré žijú v podnájmoch. „Samosprávy takúto pomoc poskytnúť samé nedokážu, potrebné je preto túto vec riešiť na úrovni štátu,“ uzavrel Vallo.