Čaputová víta rozhodnutie OĽaNO v prezidentských voľbách a reaguje na výzvu o zodpovednosti

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Piatkové rozhodnutie hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), že v prezidentských voľbách nedáva svoju podporu iba jednému z kandidátov na prezidenta SR, Zuzanu Čaputovú milo prekvapilo. Kandidátka na post prezidentky si podľa vlastných slov váži, že ju hnutie považuje za jednu z vhodných kandidátov na post hlavy štátu.

Ocenila, že „finálne rozhodnutie nechali na samotných voličov“. „Samozrejme sa uchádzam o dôveru voličov OĽaNO, ale aj iných strán v rámci celého politického spektra. Lebo prezident má spájať a nie rozdeľovať,“ vyhlásila.

Situáciu bude vyhodnocovať

Čaputová reagovala aj na výzvu lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby sa správala ona aj Robert Mistrík zodpovedne. V prípade, že by hrozilo, že sa do druhého kola volieb dostane Maroš Šefčovič a Štefan Harabin, uviedla, že „situáciu bude pozorne vnímať a vyhodnocovať“.

„Štefana Harabina poznám a viem, čo by to zrejme znamenalo pre Slovensko vzhľadom na názory, ktoré reprezentuje,“ povedala. Dodala, že ak by jej preferencie stagnovali, alebo klesali, tak v takom prípade by ustúpila v prospech perspektívnejšieho kandidáta.

Koho budete voliť v prezidentských voľbách 2019 na Slovensku? 1% Béla Bugár 18% Zuzana Čaputová 14% Martin Daňo 24% Štefan Harabin 11% Eduard Chmelár 9% Marian Kotleba 3% Milan Krajniak 0% József Menyhárt (vzdal sa kandidatúry v prospech R. Mistríka) 1% František Mikloško 6% Robert Mistrík 4% Maroš Šefčovič 0% Róbert Švec 0% Bohumila Tauchmanová 0% Juraj Zábojník 0% Ivan Zuzula 5% Ešte nie som rozhodnutá/-ý 4% Nepôjdem voliť Hlasovať a zobraziť výsledky

Podľa zákona o volebnej kampani je 14 dní pred konaním 1. kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Týka sa to teda obdobia od 2. marca od 0:00 do 16. marca do 22:00.

Traja demokratickí kandidáti

Zároveň Čaputová reagovala na zverejnené výsledky štatistiky Transparency International Slovensko, kde podrobne skúmali volebné kampane všetkých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Podľa výsledkov má Čaputová najtransparentnejšiu predvolebnú kampaň. „Mám radosť, že kampaň je najtransparentnejšia,“ vyhlásila.

Hnutie OĽaNO v prezidentských voľbách nedáva svoju podporu iba jednému z kandidátov na prezidenta SR. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič s tým, že v ich očiach sú Robert Mistrík, Zuzana Čaputová a František Mikloško trojicou demokratických kandidátov, z ktorých by každý bol dobrým prezidentom republiky.

V súčasnosti sa uchádza o kreslo prezidenta 14 kandidátov. Prvé kolo volieb je naplánované na 16. marca, druhé na 30. marca tohto roka.

