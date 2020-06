Čaputová volá po zachovaní súdržnosti a Matovičova vláda bude čeliť hrozbe aj z vlastných radov

Pre prezidentku Zuzanu Čaputovú je najzásadnejším poučením z pandemickej krízy to, že keď máme spoločný cieľ a spolupracujeme, tak dokážeme veľké veci a dokonca aj na svetovej úrovni.

Konštatovala to na začiatku svojho prejavu pred poslancami parlamentu, v ktorom viackrát vyzvala všetkých občanov na zachovanie súdržnosti, aká prevládala počas pandémie koronavírusu.

Kultúrno-etické témy sú hrozbou pre koalíciu

Iba niekoľko dní po vytvorení súčasnej vládnej koalície bolo jasné, že všetko v nej nebude fungovať tak, ako si spoločnosť predstavuje. Veľkou hrozbou počas celého štvorročného obdobia budú tzv. kultúrno-etické témy.

Len čo z obrazoviek začali ubúdať epidemiologické správy, začali sa núkať témy, ktoré spoločnosť opäť rozdelia, pripomenula Čaputová poslancom aj slovenskej verejnosti.

„Mám na mysli hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach bez toho, aby im predchádzala poctivá spoločenská a odborná debata, aby im predchádzalo empatické počúvanie názorov oponenta. Takéto snahy stavajú viaceré skupiny občanov proti sebe, vytvárajú nové deliace čiary, oslabujúce aj našu akcieschopnosť zvládnuť sociálne a ekonomické následky krízy,“ konštatovala vo svojej výročnej správe.

Smer-SD nebude v čele boja proti korupcii

Isté je, že opozícia, ako v každej krajine, sa bude snažiť čím viac naštrbiť súdržnosť vládnej koalície. Ich bojovým nástrojom budú témy, ktoré sú jej slabinou a kde určite nejestvuje zhoda. Koalícia by však mala nájsť spôsob, ako tomu čeliť.

Neviem si predstaviť, že by poslanci Smeru predkladali návrhy, ktoré by napríklad prispeli k očiste justície, čomu značnú časť prejavu venovala aj hlava štátu. Ako možno očakávať od nich návrhy na zastavenie korupcie, keď práve ona za 12 rokov ich vládnutia najviac bujnela?

Kotlebovci zase vedia, že s témami o vystúpení z NATO alebo Európskej únie zostanú sami. Rovnako je to aj so slovenským vojnovým štátom alebo vzťahom k marginalizovaným skupinám. Hrozili by im možno aj trestnoprávne konsekvencie.

Vzťah k homosexuálom, potratom a iným citlivým témam sú však oblasti, kde medzi voličmi získajú stúpencov, nielen u vlastných podporovateľov, ale aj v radoch vládnej koalície.

Matovič a koaliční lídri by mali byť strážcovia súdržnosti

Práve podobné témy sa objavili v posledných dňoch. Samozrejme, na svoje si prišli aj niektorí koaliční poslanci, ktorí sa vehementne pustili do križiackeho boja. Sprísnenie interrupcií im prišlo vhod, lebo vlastne do volieb iné nemali ani čo ponúknuť a Igor Matovič to asi úplne nedomyslel, keď ich bral na vlastnú kandidátku.

Neprekvapme sa, ak takéto návrhy budú rezonovať v nasledovných dňoch namiesto toho, aby sme sa bavili o tom, ako nastaviť hospodárstvo, aby občania čoraz menej pociťovali krízu. Ustrážiť by to mal predovšetkým premiér Matovič, ale aj lídri koaličných strán. Mali by si uvedomiť, že neprežijú štyri roky vo vládnych kreslách, ak síce zakážu potraty a ešte viac marginalizujú príslušníkov LGBT, ale ľudia nebudú mať čo jesť.

Pripomenula to aj prezidentka Čaputová vo svojom prejave „Všetci si želáme vyhrať nielen prvý stret s pandémiou, ale aj zápas s jej dopadmi na ekonomiku a sociálnu situáciu ľudí. Inak naše víťazstvo v prvej zrážke s koronavírusom stratí zmysel a nazmar vyjdú aj všetky naše doterajšie obete,“ konštatovala.

Verím, že si to uvedomia aj koaliční lídri a umravnia svojich kolegov.