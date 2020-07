Čaputová vymenovala Remišovú za ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (video)

aktualizované 1. júla, 11:28

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila v stredu doterajšiu podpredsedníčku vlády pre investície a informatizáciu Veroniku Remišovú (Za ľudí) riadením nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nové ministerstvo môže byť kľúčové

„Preberáte nový rezort, a paradoxne, je to hneď rezort, ktorý môže zohrať kľúčovú rolu pri premene Slovenska,“ uviedla pri tejto príležitosti prezidentka. Pripomenula, že Slovensko patrí medzi štáty, ktoré doteraz najpomalšie čerpali eurofondy.

Tento stav volá podľa Čaputovej po náprave a nastavení nových pravidiel. Novej ministerke zaželala, aby čerpanie bolo v budúcnosti transparentné, bez prieťahov a korupčného správania.

Prezidentka poukázala aj na nové mimoriadne zadanie, a to využitie 8 mld. eur na naštartovanie reforiem. „Je to okno príležitosti, ktoré sa neotvára každé deň,“ povedal.

Pôsobnosť úradu podpredsedu vlády

V tejto súvislosti poukázala na zodpovednosť za to, aby boli obrovské zdroje využité efektívne. „Práve teraz mame jedinečnú príležitosť posunúť Slovensko o generáciu vpred,“ skonštatovala Čaputová.

Samotná Remišová uviedla, že jej cieľom je viesť funkčný úrad. Jeho činnosť plánuje zracionalizovať a zefektívniť. Aktuálne napríklad sídli až v piatich budovách, niektoré nájomné zmluvy sú podľa nej nevýhodné a dokonca nevypovedateľné. Čo sa týka zamestnancov, ich stav zatiaľ nezvyšovali.

„Škrtali sme, ale niektoré externé dohody,“ doplnila nová ministerka. Týmto krokom plánujú ročne ušetriť okolo 500 tis. eur. V budúcnosti však podľa nej plánujú posilňovať personálne kapacity, a to najmä v oblasti IT.

Procesy by mali byť odbyrokratizované

Zmeny čakajú aj čerpanie eurofondov. V „starom“ programovacom období sa čerpanie pohybovalo na úrovni okolo 33 percent. Avšak viac ako miliardu eur Slovensko presunulo na boj proti koronakríze. V rámci nového programovacieho obdobia sa už pripravuje partnerská dohoda.

Zdroje by mali v budúcnosti smerovať najmä do oblasti vedy, výskumu, technológií a inovácií, ale aj na riešenie záťaží z minulosti, či na reformu školstva a zdravotníctva. Celý proces by sa mal zjednodušiť a odbyrokratizovať, avšak zároveň ostať transparentný.

Nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preberá od 1. júla pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Od októbra prevezme aj časť kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti regionálneho rozvoja.