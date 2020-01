Čaputová vymenovala troch generálov a vyzvala ich k odvahe aj napriek nepríjemnostiam (foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu povýšila do hodnosti genrálporučíka Jozefa Pokorného a do hodnosti brigádny generál vymenovala Ivana Baloga a Vladimíra Lengvarského. Ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR tak urobila poprvýkrát odkedy sa ujala mandátu prezidentky. Generálov vyzvala, aby prejavili dostatok odvahy ozvať sa, aj keď to bude politicky nepríjemné.

„Očakávam, že budete aj naďalej pristupovať k plneniu svojich povinností, ale aj, že prejavíte dostatok personálnej odvahy postaviť sa záujmu ozbrojených síl, aj keď to nemusí byť spoločensky príjemné, ale aj politicky pohodlné,” povedala prezidentka. Podľa hlavy štátu majú ozbrojené sily vysokú dôveru občanov, ktorí sa vďaka nim môžu cítiť bezpečne.

„Vaše vymenovanie a povýšenie do generálskej hodnosti nie je za odmenu. Je uznaním a vyznamenaním vašej celkovej odbornej pripravenosti profesionálneho vojaka plniť náročné úlohy, nielen vo vnútri ozbrojených síl. Ste to práve vy, ktorí ste si prešli všetkými úrovňami v ozbrojených silách, kto im rozumie najlepšie‚” prihovorila sa prezidentka povýšeným generálom. Zároveň pripomenula, že slovenská armáda zápasí dlhodobo s nedostatkom finančných a personálnych zdrojov.

Prezidentka v stredu15. januára povýšila do hodnosti generál troch členov ozbrojených síl. Do hodnosti generálporučík povýšila Jozefa Pokorného. Ivan Balog a Vladimír Lengvarský sa stali brigádnymi generálmi.