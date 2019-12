Caroline Wozniacka po Australian Open 2020 skončí s tenisom, nie je už pre ňu najdôležitejší

Dánska tenistka Caroline Wozniacka sa po januárovom turnaji Australian Open v Melbourne rozlúči s kariérou. Bývalá svetová jednotka povie tenisu zbohom na mieste, kde sa v roku 2017 tešila z jediného grandslamového titulu v kariére. Dánka s poľskými rodičmi strávila na vrchole rebríčka WTA 71 týždňov, na hlavnom okruhu WTA získala 30 titulov vrátane triumfu na šampionáte WTA Finals v Singapure 2017.

V jej kariére majú významné miesto aj tituly na turnajoch vyššej kategórie Premier Mandatory v Indian Wells 2011 a Pekingu 2010 a 2018.

Splnené sny

Odchod 29-ročnej plavovlasej Dánky zo scény prichádza iba niekoľko týždňov po rozlúčke ďalšej členky širšej svetovej špičky, 30-ročnej Slovenky Dominiky Cibulkovej. Pre úplnosť treba dodať, že pred rokom ukončila kariéru ďalšia z elitných hráčok podobného veku, bývalá finalistka Wimbledonu a svetová dvojka, Poľka Agnieszka Radwanská.

„Na kurte sa mi splnilo všetko, o čom som snívala. Vždy som hovorila, že ak nadíde správny čas, veci mimo tenisu budú pre mňa dôležitejšie. V posledných mesiacoch som si uvedomila, že je toho v živote viac, čo by som chcela. Vydala som sa za Davida (bývalý basketbalista David Lee – pozn.) a chceme si založiť rodinu. Chcela by som aj naďalej cestovať po svete a šíriť osvetu o reumatoidnej atritíde. To ma bude v budúcnosti posúvať vpred,“ uviedla Caroline Wozniacka na oficiálnom webe Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Wozniacka jedenásťkrát po sebe ukončila sezónu v najlepšej dvadsiatke rebríčka WTA, čím sa radí medzi elitné tenistky modernej éry na ženskom profikoruhu. Okrem triumfu na Australian Open 2018 bola blízko aj titulu na US Open, kde bola dvakrát vo finále (2009, 2014) a ešte trikrát v semifinále (2010, 2011, 2016).

Ochorenie kĺbov

V posledných dvoch rokoch išla jej forma dolu aj vinou toho, že jej diagnostikovali reumatoidnú atrtritídu, závažné zápalové ochorenie kĺbov. Rok 2019 ukončí na 38. priečke rebríčka, najnižšej od roku 2007. Grandslamové štvrťfinále nedosiahla od svojho celkového triumfu v Melbourne pred dvoma rokmi.

Napriek tomu na instagrame napísala fanúšikom, že jej rozhodnutie ukončiť kariéru nie je spojené so zdravotnými problémami.

„Nie sú to zdravotné dôvody a nie je to rozlúčka v pravom zmysle slova. Teším sa na to, že sa budem naďalej s vami deliť o zážitky zo svojej životnej cesty. Chcem sa poďakovať z celého srdca fanúšikom, priateľom, sponzorom a najmä členom môjho tímu a špeciálne otcovi a manželovi za roky podpory a dôvery. Bez vás aj ostatných členov rodiny by som nedosiahla tenisové úspechy,“ zdôverila sa Wozniacka na sociálnej sieti.