Čarovné Vianoce s Dominikou Mirgovou

BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR) – V duchu Čarovných Vianoc, ako aktuálnej vianočnej kampane Tesca, vznikol exkluzívny vianočný videoklip, v ktorom účinkuje, a aj ho naspievala, Dominika Mirgová. Uvedený bol 4.12.2017. V klipe pod taktovkou producenta a scénaristu Dušana Krajčoviča, účinkuje Dominikin manžel, aj so synčekom Peťkom. Všetci spolu v príjemnej atmosfére trávia Štedrý deň, ktorý vrcholí rozbaľovaním darčekov. Malý Peťko sa teší z hračiek Tesco Carousel, ktoré sú dostupné výhradne v predajniach Tesco. Dospelí sa pre zmenu radujú z drogériového tovaru Tesco PRO-Formula. Okrem toho, boli v klipe použité aj vianočné dekorácie F&F Home a oblečenie značky F&F. „Bola to pre mňa obrovská výzva zložiť pre Tesco pesničku a napísať text. Obávala som sa, či to bude dobré. No klip tomu dodal úplne inú atmosféru. Dôležité je, že je to o rodine, ktorú nadovšetko milujem. S Tescom sa nám robilo super. Aj malému sa veľmi páčilo“, zhodnotila Dominika spoluprácu s Tescom.