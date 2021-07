Carvago.com na Slovensku povedie Viktor Holík

Vedenie slovenského zastúpenia online trhoviska jazdených áut Carvago.com aktuálne posilňujú country manager Viktor Holík a šéf predaja Peter Boška. Ich ambíciou je poskytnúť slovenským zákazníkom jednoduchý prístup k takmer miliónu kvalitných jazdených áut z celej Európy s komplexnými službami na trhu vrátane financovania, predĺženej záruky 6 mesiacov a možnosti vrátiť auto do 14 dní od online nákupu.

Chceme ľuďom pomôcť kúpiť si auto, ktoré reálne chcú

Viktor Holík pôsobí celú svoju profesionálnu kariéru v oblasti automotive. Začínal v BMW Group, následne pracoval v spoločnostiach SCANIA, Business Development manager v spoločnosti Peugeot Slovensko a naposledy ako Regional Sales Manager v spoločnosti FORD TRUCKS SLOVENSKO. V Carvago.com bude pôsobiť ako Country Manager. „Na projekte Carvago.com ma od prvej chvíle zaujal revolučný biznis model, ktorý úplne mení spôsob kupovania jazdených áut v Európe. Naším cieľom je naplno sa etablovať na slovenskom trhu ako prvá voľba pri kúpe jazdeného auta a získať maximálnu dôveru zákazníkov,“ hovorí V. Holík. Viac informácií o kariére V. Holíka na LinkedIn.

Peter Boška je človek zo skúsenosťami z riadenia call centra spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb dopravcom a divízie služieb zákazníkom spoločnosti Porsche Česká republika. V Carvago.com bude viesť predaj. „Vďaka online trhovisku Carvago.com už nemusí nikto na Slovensku robiť kompromisy pri kúpe auta. Už za prvé týždne fungovania na Slovensku vidíme, ako výrazne sa odlišuje štatistika predávaných áut v lokálnych autobazároch od toho, na čom chcú Slováci skutočne jazdiť. Budeme pracovať intenzívne na tom, aby bol každý zákazník u nás spokojný a vybral si také auto, ktoré potrebuje alebo si ho vysníval,“ povedal P. Boška. Viac informácií o kariéra P. Bošku na LinkedIn.

Peter Boška. Foto: Carvago.com

AKO CARVAGO FUNGUJE

Carvago.com prináša na Slovensko svoju celoeurópsky unikátnu službu pre online nákup jazdených áut, ktorá kompletne mení zaužívané štandardy automobilového trhu. V Európe je v ponuke približne 6 miliónov áut, Carvago na základe algoritmu, ktorý hodnotí rôzne parametre, filtruje z tejto skupiny približne 750-tisíc okamžite dostupných áut zo 14 krajín Európy s vekom do 10 rokov a nájazdom maximálne 150 000 kilometrov. Keď zákazník prejaví záujem o konkrétne auto, jeho technický stav Carvago.com kompletne preveruje v rámci certifikovanej technickej inšpekcie CarAudit. Ak kontrola zistí na aute vážne nedostatky alebo je auto inak rizikové, Carvago záujemcovi odporučí iné alternatívy a celý proces kontroly sa opakuje (bez akýchkoľvek dodatočných nákladov na strane zákazníka). K zákazníkom sa tak dostanú výlučne autá v bezchybnom technickom stave. Na každé auto služba bezplatne poskytuje šesťmesačnú predĺženú záruku, ktorú si zákazník môže predĺžiť až na 2 roky.

Ďalšou novinkou, ktorú prináša online predaj jazdených vozidiel v podaní Carvago.com, je možnosť vrátiť auto bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Týmto krokom predaj jazdených áut po prvýkrát vstupuje do plnohodnotného online predaja a zákazník môže pri nákupe využiť všetky možnosti, ktoré mu dáva európska legislatíva pri kúpe tovaru cez internet.

Profil Carvago.com

Carvago je prvé európske online trhovisko jazdených áut, ktoré dáva zákazníkom možnosť kúpiť si jazdené vozidlo kompletne online so zaistením financovania (vrátane áut zo zahraničia), poistenia, predĺženej záruky v trvaní až 2 roky a dopravy vozidla až ku dverám s garantovanou dodacou dobou do 20 pracovných dní. Carvago má v ponuke viac ako 750-tisíc vybraných áut vo veku do 10 rokov a nájazdom max. 150-tisíc kilometrov a okrem retailového predaja pre koncových zákazníkov pôsobí aj na B2B trhu, kde spolupracuje s viac ako 400 obchodnými partnermi zo 14 krajín Európy. Carvago aktuálne pôsobí na 7 európskych trhoch s plánmi na ďalšiu expanziu v najbližších 3 rokoch. Video o tom, ako funguje Carvago.

Viac informácií na www.carvago.com.

