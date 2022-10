Carvago odporúča: 5 dostupných SUV so spotrebou do 5 l/100 km

Popularita vozidiel SUV stále rastie. Takmer každé druhé nové auto (45,5 %) predané v Európe je SUV. Podľa analýzy spracovanej online službou Carvago.com dosahuje podiel SUV medzi predanými jazdenými autami na Slovensku výrazných 26,5 % a v prípade áut do piatich rokov dokonca 38,1 %.

Zákazníci najčastejšie uvádzajú ako dôvod kúpy SUV lepší výhľad, ľahšie nastupovanie, pocit bezpečia a väčšiu istotu pri pohybe na nespevnených cestách, keďže aj SUV bez pohonu všetkých kolies majú zvýšený podvozok. Ich vyššia konštrukcia však znamená väčší odpor vzduchu, a tým aj vyššiu spotrebu paliva – čo je v čase rekordných cien paliva veľmi sledovaný parameter.

Odborníci Carvago.com preto vybrali päť modelov SUV, ktoré vám možno nenapadnú ako prvé, ale pri kúpe alebo prevádzke nezruinujú vašu peňaženku a zároveň spĺňajú priestorové požiadavky bežnej rodiny.

Ako sme vyberali?

Nájsť úsporné SUV by nebolo nič ťažké, ak by sme sa uspokojili s malými autami ako Peugeot 2008 alebo Škoda Kamiq. Hľadali sme však len modely, ktoré na lyžovačku či letnú dovolenku v pohode odvezú štvorčlennú rodinu. Ako základné parametre vyhľadávania sme stanovili cenu 28 000 €, nájazd do 99 000 kilometrov a vek do piatich rokov, z výbavy sme požadovali aspoň tempomat a parkovacie senzory.

A čo presne sme zadefinovali ako nízku spotrebu? Pre nás je to 5 litrov na sto kilometrov. Áno, reálne tieto autá „zhltnú“ trochu viac – už len preto, že boli ešte homologizované podľa benevolentnejšej metodiky NEDC, ktorú v posledných rokoch postupne nahradil prísnejší merací cyklus WLTP. Avšak aj staršou metódou vykázaná spotreba umožňuje vzájomné porovnávanie – a my sme z nich jednoducho vybrali tie modely, ktoré sú úspornejšie ako iné vozidlá schválené v rovnakom čase rovnakým postupom.

Uvedené kritériá sme zadali do vyhľadávacieho filtra služby Carvago.com, ktorá vďaka svojej medzinárodnej pôsobnosti ponúka státisíce ojazdených a nových automobilov z celej Európy. Odporúčané modely sú uvedené v abecednom poradí bez určenia poradia.

Pri každom z nich sa nachádza aj odkaz na aktuálnu ponuku vozidiel, ktoré spĺňajú všetky uvedené kritériá. Po kliknutí na odkaz možno upraviť parametre vyhľadávania podľa vlastných požiadaviek.

BMW X1 20d xDrive Steptronic

Výkon: 140 kW/190 k

Spotreba: od 4,9 l/100 km

Kto by čakal, že úplne prvé v našom prehľade bude vozidlo prémiovej značky? Naviac s automatickou prevodovkou a pohonom všetkých kolies? Je to však presne tak. BMW má vo všetkých ohľadoch mimoriadne účinné motory, ktoré v reálnej premávke dosahujú nízku spotrebu paliva, ak sa vodič čo len trochu snaží. Autá v našej cenovej kategórii nebudú v stave ako nové a nebudú oplývať extra výbavou, ale výber je stále slušný. Tip: ak vám stačí nižší výkon, 18d je ešte úspornejšia (od 4,3 l/100 km) a so 110 kW (150 k) je výkonovo stále úplne postačujúca. Nezabúdajte však, že získavate prémiový produkt. Možno ušetríte na palive, ale ceny niektorých dielov a hodinové sadzby autorizovaných servisov nebudú nízke.

Foto: BMW

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D

Výkon: 110 kW/150 k

Spotreba: od 5,0 l/100 km

Mazda si rada robí veci po svojom. Napríklad vôbec nepristúpila na trend downsizingu, t. j. znižovania objemu najmä benzínových motorov a „doháňania“ výkonu preplňovaním. A všimnite si, že aj jej diesel má veľkorysý objem 2,2 litra. To však nevadí, aj tak vás čaká jeden z najlepších zážitkov z jazdy v tejto kategórii. A to vďaka pohodlnej polohe za volantom a harmonickému správaniu v zákrutách, na ktoré Mazda vo všetkých modeloch veľmi dbá. A veľký motor v prípade potreby poskytuje príval výkonu, ktorý menšie jednotky nikdy nedokážu úplne napodobniť.

Pri Mazde treba mať na pamäti drobné „výstrelky“, pri ktorých sa však nejedná o nedostatok v pravom zmysle slova. Dotykový displej napríklad nefunguje počas jazdy, pretože podľa Mazdy to nie je bezpečné a palubný systém sa má počas jazdy obsluhovať ovládačom medzi sedadlami. A má pravdu.

Nissan Qashqai 1.5 dCi

Výkon: 85 kW/115 k

Spotreba: od 3,8 l/100 km

Japonský výrobca si pred rokmi ako jeden z prvých uvedomil, že vozidlá SUV nepotrebujú pohon všetkých kolies ani terénne ambície, pretože ľudia ich kupujú z úplne iných dôvodov – a model Qashqai, označovaný ako „mestský crossover“, zaznamenal v Európe obrovský úspech. Dnes čelí oveľa väčšej konkurencii a v rebríčkoch bestsellerov ho už nenájdete, ale je stále veľmi populárny najmä v južných krajinách. Do limitu spotreby paliva by sa zmestil aj s automatickou prevodovkou (4,4 l/100 km). Súčasná tretia generácia sa už nevyrába s naftovým motorom, na trh však prišla len minulý rok a medzi jazdenými autami sa zatiaľ vyskytuje len zriedkakedy.

Foto: Nissan

Peugeot 3008 1.5 BlueHDi

Výkon: 96 kW/130 k

Spotreba: od 4,2 l/100 km

Podobne ako menší model 2008 a väčší 5008, ani tento Peugeot neponúka pohon všetkých kolies, ale zákazníkom to nevadí. Model 3008 je dlhodobým hitom a v Európe si vlani našiel viac zákazníkov ako napríklad VW Tiguan. Preto je ponuka jazdených vozidiel tohto modelu veľmi bohatá. V roku 2020 prešiel Peugeot 3008 faceliftom, počas ktorého dizajnovo výrazne omladol. Najmä vo vnútri teraz pôsobí veľmi moderným a hodnotným dojmom. Takzvaný „i-cockpit“ s malým, nízko posadeným volantom môže byť pri prvom vyskúšaní nepríjemný, ale dá sa naň ľahko zvyknúť. Naftový motor s objemom 1500 cm3 je svižný a jeho spotreba príliš nerastie ani v kombinácii s automatickou prevodovkou.

Foto: Peugeot

Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Výkon: 145 kW/197 k

Spotreba: od 4,9 l/100 km

Ak Toyota, tak jedine hybrid. Hoci by RAV4 s naftovým motorom spĺňala naše kritériá, jej najväčšou konkurenčnou výhodou je prepracovaný hybridný pohon. Do cenového limitu sa nám vošli vozidlá predchádzajúcej generácie, ponúkané do roku 2018. Hybrid existuje aj vo verzii AWD s druhým elektromotorom na zadnej náprave, ale štandardom bola kombinácia 114 kW spaľovacieho motora a 105 kW elektromotora roztáčajúceho predné kolesá. Tento typ pohonu sa nehodí do ľavého pruhu diaľnice alebo na horské cesty, ale o to viac zažiari v meste, kde konvenčné spaľovacie motory naopak dosahujú najvyššiu spotrebu paliva. Vaše okolie ocení skutočnosť, že spaľovací motor pracujúci v tzv. Atkinsonovom cykle vypúšťa podstatne menej škodlivín ako podobne úsporný diesel.

Foto: Toyota

Pozor: Za veľké kolesá a pohon 4×4 si priplatíte pri každom tankovaní

Netreba zabúdať, že výsledná spotreba paliva závisí okrem iného od vášho štýlu jazdy, profilu trasy a zaťaženia vozidla. Môžete to ovplyvniť tým, že sa vo fáze výberu vyhnete vozidlám s veľkými kolesami. Rovnaké vozidlo s menšími kolesami je jednoducho spravidla úspornejšie. Nepriaznivý vplyv na spotrebu paliva má aj pohon všetkých kolies. Aj keď sa pripája len v prípade potreby, jeho hardvér zvyšuje hmotnosť a odpor. V niektorých prípadoch sa pohon 4×4 kombinuje aj s kratším prevodom, ktorý zlepšuje trakciu v teréne, ale inak znamená vyššie otáčky motora pri rovnakej rýchlosti, a teda vyššiu spotrebu paliva.

V minulosti bola zaručeným receptom na zvýšenú spotrebu – v extrémnych prípadoch až o 50 % – automatická prevodovka. Moderné automaty so siedmimi a viac prevodovými stupňami však dnes dokážu byť ešte úspornejšie ako ekvivalentný model s manuálnou prevodovkou, a to najmä na diaľnici.

