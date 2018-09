Casey Bailey sa o prestupe do KHL rozprával s Pánikom, Slovan chce vidieť jeho produktivitu

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Jediný slovenský klub v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) HC Slovan Bratislava angažoval koncom predchádzajúceho týždňa novú posilu do ofenzívy.

Káder „belasých“ vystužil americký útočník Casey Bailey, ktorý doteraz nikdy nepôsobil na európskych klziskách. Dvadsaťšesťročný krídelník priletel do slovenskej metropoly v piatok, v nedeľu absolvoval individuálny tréning a v pondelok sa pripojil ku zvyšku tímu.

Druhý najproduktívnejší hráč mužstva

Bailey strávil predchádzajúcu sezónu v AHL, kde nastupoval za Brigdeport Sound Tigers, ktorý je farmou New Yorku Islanders. V 76 zápasoch základnej časti dosiahol 41 bodov (18+23) a bol druhým najproduktívnejším hráčom mužstva. Napriek tomu nedostal pozvánku do prvého tímu „ostrovanov“ a ročník 2018/19 začne premiérovo v Európe.

„Musím povedať, že som nad tým uvažoval už dlhšiu dobu. KHL je druhá najlepšia liga na svete, preto moje rozhodovanie nebolo zložité. Bude to pre mňa nová výzva. V lige je veľa výborných hokejistov, hrá sa tu rýchly a moderný hokej. Chcem sám sebe dokázať, že môžem byť dobrým a platným hráčom v tejto súťaži,“ povedal v rozhovore pre web Šport.sk rodák z Aljašky.

Útočník so skúsenosťami z NHL (13 zápasov v dresoch Toronta Maple Leafs a Ottawy Senators) by mal zvýšiť efektivitu Slovana v zakončení. „Casey je typickým severoamerickým hokejistom, platný v osobných súbojoch, silný a dôrazný pred bránkoviskom, pre mužstvo vie vybojovať množstvo pukov. Vyznačuje sa tvrdou strelou. Produktivitu, akú preukázal v posledných sezónach v AHL, by sme od neho radi videli aj v Slovane,“ vyjadril svoje očakávania pre hcslovan.sk hlavný tréner Vladimír Országh.

V šatni Slovana nikoho nepozná

Bailey prichádza do úplne neznámeho prostredia, pretože spomedzi hráčov v šatni Slovana nikoho nepozná. „V AHL som párkrát nastúpil proti Ericovi Gélinasovi, ale tiež sme sa nepoznali osobne. Chalani ma však privítali výborne, všetci vedia po anglicky a v kabíne je skvelá atmosféra,“ hovoril Američan, ktorý možnosť angažmánu v Bratislave konzultoval aj s Richardom Pánikom. So slovenským útočníkom pôsobil v klube Toronto Marlies z AHL. „Vymenili sme si pár správ. Povedal mi len pozitívne veci a dal mi tiež nejaké rady a tipy.“

Hokejistov Slovana čaká v nasledujúcich dňoch séria troch domácich zápasov. V utorok 25. septembra nastúpia proti Spartaku Moskva, o dva dni neskôr privítajú Jokerit Helsinki a po ďalšom dni voľna si zmerajú sily s HK Soči. Pred fanúšikmi „belasých“ sa premiérovo predstaví aj nová útočná akvizícia.

„Som hráč, ktorý miluje hrať zápasy, užíva si ich a je stále vysmiaty. Veľmi rád strieľam na bránu. Určite budem veľa času tráviť pred ňou a dorážať strely. Samozrejme, budem na sebe tvrdo pracovať, aby sa moja snaha a tvrdá práca prejavili aj na výsledkoch a nejakých strelených góloch,“ dodal pre Šport.sk Bailey.