Cash4Car po novom na Slovensku: cesta k rýchlym peniazom

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 8. decembra 2017 (WBN/PR) – Spoločnosť Cash4Car, ktorá sa špecializuje na poskytovanie finančných služieb zákazníkom, po novom vstupuje na slovenský trh. Spoločnosť veľmi úspešne pôsobí už viac ako dva roky na českom trhu.

„V núdzi poznáš priateľa,“ vraví príslovie. Nie vždy vám ale môže kamarát rýchlo požičať a pomôcť vám prekonať náhlu finančnú potrebu. Potom sa môžete spoľahnúť na Cash4Car. Vďaka tejto službe sa napríklad ako podnikateľ, ktorému klient včas nepreplatí faktúru, nedostanete do finančných problémov. Prostriedky na zaplatenie záväzkov jednoducho získate tak, že dáte do zálohy svoje auto, ktoré dokonca môžete naďalej používať.

Záloha vozu ako cesta k rýchlym peniazom

Cash4Car sa zameriava na poskytnutie finančných prostriedkov oproti zálohe vozov. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že sa do podobnej situácie, aby bol človek nútený založiť svoje alebo firemné auto, predsa nikto nemôže dostať, zákaznícke referencie na webe cash4car.sk ukazujú, že k tomu môže dôjsť relatívne jednoducho. Obzvlášť v situácii, kedy mnoho ľudí nedisponuje finančným vankúšom pre prípad nečakanej situácie.

K potrebe využiť služby stačí, aby napríklad meškali platby od zákazníkov. Ďalší klient uvádza ako dôvod využitia služby skutočnosť, že im susedia vytopili byt a do doby, kým poisťovňa vyplatila škodu, pomohlo založenie vozu na Cash4Car. Ďalšia klientka sa zase zveruje, že potrebovala rýchle prostriedky na kúpu vysnenej chaty a hrozilo, že kým sa jej uvoľnia prostriedky, príležitosť pominie.

„Ide o jednoduchý preklenovací úver. Klientovi behom krátkej doby vyplatíme až 80 % tržnej hodnoty jeho auta. Dokonca si môže vybrať, či automobil zaparkuje u nás na stráženom parkovisku, alebo ho bude naďalej využívať. Jedinou podmienkou je, aby bol automobil poistený. Túto našu službu samozrejme môžu využívať ako fyzické, tak právnické osoby,“ hovorí Marek Zurian, konateľ spoločnosti Cash4Car.

Finančný leasing

Novinku v ponuke Cash4Car predstavujú leasingové služby. „Ide o finančný leasing zameraný na právnické osoby. Zameriavame sa na krátkodobé financovanie v rozmedzí od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Našim cieľom je pomôcť podnikateľom a firmám, ktoré majú problém s tradičným spôsobom financovania, rozšíriť svoj vozový park,“ popisuje službu Marek Zurian.

Vďaka silnému finančnému zázemiu Cash4Car nepotrebuje spolupracovať s bankami. Svojim klientom pomáha v momente, kedy by v banke so žiadosťou o financovaní neuspeli a nový automobil pre rozvoj podnikania potrebujú. A rozhodne nemusí ísť o šedú ekonomiku.

„Rada podnikateľov napríklad úplne legálne optimalizuje svoje daňové priznania, ibaže pre banky potom nie sú z hľadiska financovania zaujímaví, aj keď sú solventní a ich firmy zarábajú. Podobne stačí mať zápis v registru za to, že niekedy v minulosti zaplatili neskoro za telefón. Takí podnikatelia potom neprejdú sitom,“ definuje Marek Zurian potencionálnu cieľovú skupinu.

Cash4Car bude pri posudzovaní klientov benevolentnejší než bežní poskytovatelia. Samozrejme to znamená, že výška úroku aj RPSN budú vyššie, ale nie nijako dramaticky a prístup ku klientom je individuálny, a to vrátane výšky akontácie. Veľkým bonusom služby je jej rýchlosť. Obecne platí, že najneskôr do 24 hodín zákazník odchádza s financovaným vozom.

„Projekt v súčasnosti pilotne testujeme s vybranými autobazármi. Náš interný prieskum aj prvotné skúsenosti ukazujú, že o tento spôsob financovania bude záujem. Okrem klasického finančného leasingu pri nákupe auta bude možné službu použiť aj pri spätnom financovaní, kedy klienti potrebujú z rôznych dôvodov rýchlo hotovosť,“ doplňuje Marek Zurian.