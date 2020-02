Časopis Slovenka propaguje premiéra Pellegriniho, predtým ju zo „štátneho“ štedro obdaroval

aktualizované 13. februára, 18:28

Časopis Slovenka propaguje predsedu vlády a volebného lídra strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Petra Pellegriniho. Premiér mal v ten istý deň, ako vyšlo nové číslo Slovenky, venovať 50-tisíc eur občianskemu združeniu SLOVENKA. Informuje o tom mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti.

O dotácii vraj rozhodli už v decembri

Redakcia Slovenky na otázky o pôvode rozhovoru mimovládke neodpovedala. Podľa hovorkyne predsedu vlády Patrície Macíkovej šlo o „štandardný rozhovor, nebol platený a nijako nesúvisí s udelením dotácie“. Premiér vraj o dotácii rozhodol už v decembri a urobil tak aj v minulosti.

„Časopis Slovenka poskytla vo svojom minulotýždňovom čísle volebnému lídrovi Smeru Petrovi Pellegrinimu priestor, za aký by museli iní v predvolebnom čase platiť tisíce eur. Premiér sa dostal rovno na titulnú stranu časopisu ‚Nehrám sa na nič´, ktorý si každý týždeň u nás kúpi zhruba 30-tisíc ľudí,“ priblížila TIS. Ďalej poukázala na to, že premiér dostal priestor na štyroch celých stranách vnútri časopisu, ktorého cieľovou skupinou sú ženy.

Rozhovor obsahoval aj takéto „otázky“: Kampaň je v plnom prúde, na post premiéra majú zálusk viacerí politici. Ministerské kreslá si rozdeľujú už pred voľbami. Vy ste si ľudí, podľa vás, čím získali?

Hovoríte to s ľahkosťou, ale byť spontánny a snažiť sa o úprimnosť je dar. To sa nedá naučiť…

Pramení to z vášho genofondu, výchovy, alebo zo životných situácií, ktorými ste prešli?

Vy pôsobíte v každej situácii pokojne, ale viete aj buchnúť do stola? Aký ste šéf?

Vaša aktivita prináša výsledky. Asi v tom duchu, čo dáš to aj dostaneš, sa ukazuje najnovší prieskum, podľa ktorého si vás ľudia vedia opäť predstaviť v úlohe premiéra.

Fotky z Pellegriniho detstva

Rozhovor je podľa mimovládky doplnený siedmimi fotkami z Pellegriniho detstva a aj zo súčasnosti. „V Slovenke sa vyskytujú aj iné rozhovory s politikmi, ale tie sú na rozdiel od článku s premiérom označené ako reklama a nedávajú sa na titulku,“ objasnila TIS. Predseda vlády promoval rozhovor v Slovenke aj na svojom Facebooku, Na sociálnej sieti to zdieľala aj Slovenka.

Zhodou okolnosti v rovnaký deň, ako vyšlo nové číslo Slovenky, sa v centrálnom registri zmlúv objavila aj zmluva na 50-tisíc eur, ktoré Pellegrini zo svojej rezervy venoval občianskemu združeniu SLOVENKA na organizáciu folklórneho Dňa kroja v Banskej Bystrici. Zmluvu je možné nájsť na tomto webe.

Spomínané občianske združenie vedie vydavateľka časopisu Slovenka Mária Reháková a Mária Miková, ktorá je šéfredaktorkou časopisu a spoluautorkou rozhovoru s premiérom.

„Neuveriteľných 25-tisíc, teda polovica, z tohto štátneho grantu má ísť podľa rozpočtu na propagáciu podujatia. A podľa zmluvy tá celá pôjde do samotnej Slovenky a jej sesterských médií z Rehákovej vydavateľstva. Celostranová reklama na podujatie je aj v aktuálnom čísle časopisu. Inými slovami, Pellegrini poslal 25-tisíc eur zo štátneho rovno do vrecka vydavateľa Slovenky. Z rezervy, ktorá má slúžiť na krízové účely,“ upozornila TIS.

Slovenka je znepokojená prístupom TIS

Týždenník Slovenka sa ohradzuje voči tomu, že by rozhovor s premiérom Petrom Pellegrinim súvisel s dotáciou, ktorú premiér pre týždenník vyčlenil zo svojej rezervy na Slovenský národný deň kroja. „Rozhovor nebol iniciovaný predsedom vlády SR, redakcia ho plánovala osloviť v súvislosti s cestou k pápežovi a cestou do New Yorku, namiesto toho premiér dal rozhovor iným médiám – okrem iného, štvorstranový rozhovor týždenníku Život, tiež spojený s titulkou,“ uvádza sa v stanovisku týždenníka. Redakcia Slovenky je zároveň znepokojená tým, že TIS nepočkal na oficiálne stanovisko týždenníka a informáciu zverejnil bez ich reakcie. Uvedený postup považuje zo strany TIS za šikanu.

„Redakcia Slovenka je znepokojená, prečo Transparency International Slovensko neupozornila aj na iné printové médiá – na to, že v jednom je štvorstranový a neoznačený rozhovor s Michalom Trubanom, rozhovor s Borisom Kollárom, ako aj to, že titulka s premiérom v inom printovom médiu nikomu neprekážala,“ dodáva týždenník v stanovisku.