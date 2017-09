Časť opozície chce zvolať mimoriadne výbory pre kolaps Slovensko.sk

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Časť opozície chce zvolať sériu mimoriadnych rokovaní parlamentných výborov pre kolaps portálu Slovensko.sk. Informovali o tom vo štvrtok na brífingu poslanci Jozef Viskupič (OĽaNO) a Karol Galek (SaS).

Zvolanie série zasadaní parlamentných výborov zdôvodnil Viskupič tým, že požadujú hĺbkový audit v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby NASES). „Čiže boli oslovení predsedovia gestorských výborov pri zákone o eGovernmente, ktorý gestoruje tému informatizácie. A to je finančný, hospodársky a výbor pre regionálny rozvoj,“ spresnil Viskupič.

Známy dátum schôdze výboru

Ako pokračoval, z hospodárskeho výboru a z výboru pre regionálny rozvoj majú poslanci spätnú väzbu od predsedov. „V dátume okolo 3. októbra by sa mohol konať jeden mimoriadny výbor, kde by bol jediný bod – iniciácia poslaneckého prieskumu v Národnej agentúre pre elektronické služby,“ poznamenal Viskupič.

Do konca tohto týždňa by mal byť známy aj dátum schôdze výboru pre regionálny rozvoj. „Z hľadiska finančného výboru iniciujeme zbieranie podpisov tretiny opozičných poslancov, aby aj tento výbor zasadol,“ dodal poslanec.

Zároveň by mal podľa poslanca Galeka podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini odvolať povinnosť konateľov komunikovať elektronicky so subjektami verejnej správy až do chvíle, kým tento systém neprejde reálnym záťažovým testom.

Zásadný problém

O problémoch spomínaného portálu informoval minulý týždeň denník SME na svojej internetovej stránke. Ako upozornil denník, systém síce občanom a firmám, ktoré s úradmi už komunikujú elektronicky, oznámi doručenie rozhodnutia a umožní podpísanie elektronickej doručenky, no samotné rozhodnutie neposkytne. Bežne sa obsah prebratej správy zobrazí za pár minút.

„V prípade zásielok zo súdov a úradov vzniká zásadný problém, od momentu podpísania doručenky plynú lehoty napríklad na odvolanie alebo zaplatenie rôznych poplatkov. Dnes sa však v elektronickom systéme ich obsah dozviete až s niekoľkodňovým meškaním,“ upozornilo SME.

Oneskorené doručovanie

Problémy s elektronickými schránkami potvrdila pre SME aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá Slovensko.sk prevádzkuje. Za nepríjemnosti sa ospravedlňuje. Ako dôvod oneskoreného doručovania uviedla NASES výrazný nárast správ, ktoré sa cez pracovné dni prostredníctvom Slovensko.sk posielajú.

Sekcia komunikácie NASES v reakcii na brífing poslancov hnutia OĽaNO začiatkom tohto týždňa uviedla, že agentúra vykonáva všetky potrebné opatrenia, aby sa zistený nedostatok v čo najkratšom čase odstránil.

„Po zistení oneskoreného doručovania rozhodnutí sme ihneď kontaktovali dodávateľa ÚPVS, spoločnosť Globaltel, aby odstránil zistené problémy a zabezpečil plynulú prevádzku schránok vrátane rovnomerného zaťažovania portálu. V prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia si bude NASES uplatňovať zmluvné nároky,“ ozrejmila agentúra.

Živý systém

Zároveň NASES dodáva, že časy doručovania správ sa oproti minulému týždňu výrazne skrátili. „Evidujeme už len oneskorenia doručovania rozhodnutí v individuálnych prípadoch, drvivá väčšina používateľov sa dostane k rozhodnutiu do hodiny po potvrdení doručenky,“ ubezpečila agentúra. NASES však odmieta zneužívanie tejto témy na vytĺkanie politického kapitálu zo strany opozičných strán.

Elektronické schránky sú podobne ako iné technické vymoženosti podľa agentúry živý systém, ktorý často podlieha rýchlym zmenám v jeho využívaní, na ktoré operatívne a efektívne NASES reaguje.

„Ak adresát elektronickej správy z objektívnych príčin zmešká lehotu, pretože si nemohol úradnú správu prevziať a oboznámiť sa s jej obsahom, môže prostredníctvom Slovensko.sk podať návrh na neúčinnosť doručovania. Orgán verejnej moci v takomto prípade po schválení zašle rozhodnutie opätovne. Používateľom sa za nepríjemnosti ospravedlňujeme,“ uzavrela sekcia komunikácie.