Časť zamestnancov SND dôveruje generálnemu riaditeľovi, je potrebné dokončiť víziu

Niektorí členovia činoherného, baletného a operného súboru, zamestnanci umelecko-dekoračných dielní, administratívy a technickí zamestnanci Slovenského národného divadla (SND) dôverujú súčasnému generálnemu riaditeľovi a jeho tímu, že vyvedie divadlo z marazmu, v ktorom sa ocitlo.

Uviedli to vo svojom stanovisku, ktoré prečítala na tlačovej konferencii herečka SND Diana Mórová. Podľa nich nastavil víziu, ktorú je najprv potrebné dokončiť, aby sa mohol hodnotiť jej úspech. Vo svojom vyjadrení tak reagovali na zasadnutie výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá z utorka 3. mája, na ktorom sa riešila redukcia počtu sólistov Opery SND.

Potrebná personálna a finančná stabilita

„Od augusta 2018 do nástupu súčasného generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku v januári 2021 malo divadlo iba povereného, teda dočasného generálneho riaditeľa, a prešlo viacerými zmenami na postoch riaditeľov súborov a úsekov SND. Na to, aby SND mohlo naďalej napĺňať poslanie služby verejnosti, ktoré mu ako erbovej kultúrnej inštitúcii prináleží, je však predovšetkým potrebná jeho personálna a finančná stabilita,“ uviedli vo svojom stanovisku. Zároveň v ňom konštatovali, že súčasné vedenie ako aj celé SND čelí množstvu výziev, ako je reštrukturalizácia, pandémia aj odliv divákov. Sú si vedomí, že dlhodobá stabilizácia divadla nie je záležitosť týždňov či mesiacov a umelecká kvalita, počet divákov a kapitálové výdavky a finančne krytá operatíva sú vzájomne prepojené.

Podpredsedníčka kultúrneho výboru Jana Žitňanská (nezaradená) pre agentúru SITA ešte v utorok po takmer dvojhodinovom stretnutí výboru vyjadrila obavu, že ak sa téme SND nebudú venovať teraz, tak pôjde o nezvratný proces. „Myslím si, že je priestor na upokojenie a stabilizáciu situácie. Nerada by som išla do extrému, aby prišlo k ‚odvolávačkam‘,“ zhodnotila. Je tu podľa nej veľká obava z likvidácie zboru sólistov a že sa scéna z toho nikdy nespamätá. Schôdzu výboru v utorok prerušili pre rokovanie v pléne parlamentu. Členovia výboru majú za úlohu do ďalšieho stretnutia doplniť otázky.

Historická budova SND potrebuje rekonštrukciu

Na tlačovej konferencii v pondelok 2. mája Drlička uviedol, že za znížením sólistov Opery SND stojí najmä zatvorenie Historickej budovy SND, ktorá je podľa jeho slov v zlom technickom stave a potrebuje rekonštrukciu. SND tak uzatvorilo divadelnú časť, no budovu sa rozhodlo naďalej prenajímať s tým, že záujemcov upozorňuje na viaceré nedostatky, ako sú napríklad nefungujúce výťahy.

V roku 2022 SND dosiaľ prenajalo budovu päťkrát, pričom išlo najmä o štátne zákazky. Generálny riaditeľ zároveň poukázal na to, že nie sú prvým vedením, ktorí redukujú sólistov a dialo sa to pred nimi. Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák doplnil, že okrem sólistov sa za poslednú dekádu znižuje aj počet predstavení. V roku 2009 odohralo 39 sólistov 162 predstavení a v roku 2019 to bolo 125 predstavení a sólistov bolo 27. Aj začiatkom roku 2022 mala Opera SND 27 stálych sólistov, pričom na budúcu sezónu by sa mal počet redukovať na 12.