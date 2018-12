Časť žiakov podľa učiteľov stratí záujem o bilingválne stredné školy, Lubyová hovorí o segregácii

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Časť žiakov podľa Slovenskej komory učiteľov stratí záujem o bilingválne stredné školy. Učitelia tak reagujú na fakt, že na ministerstve školstva pripravujú novelu školského zákona, na základe ktorej sa po novom budú môcť na päťročné bilingválne stredné školy hlásiť len deviataci a nie aj žiaci ôsmych ročníkov základných škôl, ako je to v súčasnosti.

Súhlasia s odchodom z jedného ročníka

Učitelia súhlasia so zjednotením odchodu žiakov na bilingválne gymnáziá z jedného ročníka. „Z pohľadu základných škôl je rozumnejšie nastavenie odchodu z deviateho ročníka, pretože doteraz prichádzali o nadaných ôsmakov. Z pohľadu študentov je naopak rozumnejší prechod z ôsmeho ročníka vzhľadom na ich vek pri ukončovaní päťročného bilingválneho štúdia. Títo žiaci nemajú problém v prvom, prechodnom ročníku bilingválnych škôl doplniť si učivo z deviateho ročníka a nadobudnúť k tomu jazykové kompetencie, potrebné pre ďalšie štúdium v cudzom jazyku,“ vysvetlili učitelia.

„Súvisí to s nastavením vzdelávacieho systému, ktorý je detailne popísaný v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. My trpíme tým, že máme základnú deväťročnú školu, ktorá je pilierom vzdelávania a počas nej ´odčerpávame´ v niektorých ročníkoch deti do špeciálnych výberových škôl,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová.

„Odčerpané“ talentované deti

Podľa Lubyovej, kým sa deti dostanú do deviateho ročníka, tak zo škôl sú „odčerpané“ talentované deti či deti, ktorých rodičia sú lepšie sociálne situovaní.

„Je to postupná segregácia. Takýto model nemajú nikde v Európe. Ustúpili od neho už aj Maďari a Poliaci. My sa ho snažíme aspoň obmedzovať, pretože to nie je v súlade s ideou inklúzie,“ vysvetlila Lubyová.