Časť živnostníkov si musí zmeniť trvalý príkaz v banke, môžu za to nové odvody

Časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali v tomto roku predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, si vzhľadom na novú sumu sociálnych odvodov musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Prvý raz totiž zaplatia do Sociálnej poisťovne poistné v novej výške za október do 8. novembra tohto roka. Povinnosť začať platiť poistné na sociálne poistenie k 1. októbru tohto roka vznikla 12,3 tisíca SZČO, výška sociálnych odvodov sa zmenila 28,4 tisíc SZČO a povinnosť platiť poistné ku koncu septembra zanikla 2,1 tisíc SZČO.

Sociálna poisťovňa všetkým SZČO s odloženými daňami zaslala počas októbra dôležité informácie o poistnom. Živnostníci ich dostali listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. V takom prípade poisťovňa zasiela informácie alebo rozhodnutia už iba elektronicky.

Pri platbe poistného by mali SZČO uviesť správne všetky údaje, a to sumu poistného na úhradu, variabilný, špecifický a konštantný symbol i termín splatnosti, ktorý je do 8. dňa v mesiaci.