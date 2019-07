Často striedate partnerov? Vedci to spájajú s nadmerným používaním mobilu

Americkí a britskí vedci tvrdia, že prišli na súvislosť medzi nadmerným používaním mobilov a častejším striedaním partnerov.

Študentov rozdelili do dvoch skupín

Tento vzťah má dokazovať výskum, ktorý skupina vedcov z viacerých odborov z dvoch amerických a jednej britskej univerzity, University of Chicago, University of Minnesota a University of Cambridge, uskutočnila na vzorke 3 400 študentov vysokých škôl.

Študentov najskôr rozdelili do dvoch skupín podľa toho, či vykazujú znaky nadmerného používania mobilov alebo nie. K tomu výskumníkom pomohli odpovede študentov na otázky typu „sťažujú si vaši priatelia a príbuzní, že často používate mobil?“ alebo „cítite podráždenosť a ste nedočkaví, keď pri sebe nemáte smartfón?“.

Obe pohlavia zastúpené rovnomerne

Zaujímavé zistenie je, že hoci medzi všetkými respondentmi boli obe pohlavia zastúpené rovnomerne, v skupine študentov, ktorí vykazovali znaky nadmerného používania mobilov, už tvorili 60 percent ženy.

Podľa Sama Chamberlaina, psychiatra z University of Cambridge, ktorý bol jedným z autorov štúdie, je alarmujúce zistenie, že počet študentov, ktorí vystriedali za posledných 12 mesiacov dvoch a viacerých partnerov, bol o poznanie vyšší medzi študentmi, ktorí vykazovali znaky nadmerného používania mobilov (37,4 %), ako medzi študentmi z druhej skupiny (27,2 %).

Podiel študentov, ktorí mali za posledných 12 mesiacov viac ako šesť partnerov, bol v skupine mobilných „závislákov“ dokonca dvakrát vyšší ako v skupine študentov, ktorí využívajú mobily striedmo.