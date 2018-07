Cavendish či Kittel v 10. etape Tour de France takmer nesplnili limit, Sagan im dal sedem minút

LE GRAND BORNAND 18. júla (WebNoviny.sk) – Desiata etapa 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France priviedla jazdcov prvýkrát do Álp. Na trase z Annecy do Le Grand Bornard boli pripravené tri stúpania prvej kategórie a jedna horská prémia najvyššej kategórie.

Náročné kopce však výraznejšie nezamiešali poradím v popredí celkovej klasifikácie.

Šprintérske mená v „grupette“

Naopak, veľké problémy narobili šprintérom, ktorí takmer neprišli do cieľa v časovom limite.

Trať desiatej etapy mala dĺžku iba 158,5 kilometra, ale cyklisti si na nej ani chvíľu neoddýchli. Pelotón sa začal rozdeľovať už od úvodu a nestabilné tempo vôbec nevyhovovalo „rýchlym“ jazdcom, ktorí postupne začali odpadávať z „balíka“. Na chvoste štartového poľa sa sformovala jedenásťčlenná skupina šprintérov a pomocníkov na rovinatých úsekoch. Jej hlavnou úlohou bolo prísť do cieľa s odstupom na víťaza menším ako 34 minút a 35 sekúnd.

V „grupette“ sa ocitli hviezdne šprintérske mená ako Mark Cavendish, Marcel Kittel alebo Dylan Groenewegen, ktorý na prebiehajúcom ročníku „Starej dámy“ už dvakrát ovládol záverečný dojazd. V cieli ich napokon organizátori klasifikovali s mankom 34:02 min. takže sa o 33 sekúnd vyhli časovému limitu a na Tour de France môžu pokračovať ďalej.

Ťažký deň nezvyčajne skoro

Pre porovnanie Peter Sagan skončil na 115. mieste so stratou 26:29 min, čiže bol lepší o 7:33 min. V záverečných kilometroch mu robil spoločnosť Talian Daniel Oss, ktorý je takisto súčasťou nemeckého tímu Bora-Hansgrohe. Líder bodovacej súťaže prišiel do cieľa osem minút pred limitom. Komplikáciám sa vyhol aj druhý muž súťaže o zelený dres Kolumbijčan Fernando Gaviria.

„Zabudol som, že horské stúpania sú také náročné. Je to nezvyčajné, že sme mali takýto ťažký deň už v prvej alpskej etape. Zvyčajne sa to stáva v závere pretekov, keď nasleduje po sebe viacero dní s kopcami. Zostal so mnou tímový kolega Julien Vermote a spolu sme sa dostali do ´grupetta´. Tam sme si už navzájom viacerí pomáhali. Ak sa jeden trápi, ostatní ho počkali. Zišla sa tam dobrá skupina ľudí,“ vyjadril sa pre Cycling News Mark Cavendish, ktorý je v celkovom poradí na 148. priečke so stratou 1:11 hod.