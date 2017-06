Cavendish ide na Tour de France, napriek slabšej príprave nechýba v nominácii Dimension Data

LONDÝN 27. júna (WebNoviny.sk) – V deväťčlennej nominácii cyklistického tímu Dimension Data na Tour de France (1.- 23. 7.) nechýba veľký súper Petra Sagana – Mark Cavendish.

Šprintérsky rýchlik z ostrova Man má síce na konte 30 etapových víťazstiev na francúzskych cestách, ale aktuálne za sebou aj ťažkú jar poznačenú mononukleózou a celkovým oslabením organizmu. Len niekoľkotýždňový tréning ho neoprávňuje k najvyšším ambíciám v koncovkách etáp vhodných na šprintérsky dojazd.

“Možno nebude jasným favoritom pre rýchle závery etáp, ale rozhodne ho nemožno odpisovať. Už len jeho účasť v tíme je veľkým povzbudením pre jeho spolujazdcov,” uvádza sa vo vyhlásení tímu Dimension Data. “Ako sa už neraz napísalo, mám za sebou náročné mesiace a týždne. Tvrdo som však pracoval na tom, aby som sa po chorobe čo najlepšie pripravil na Tour de France. Ak by išlo o iné preteky, zrejme by sme sa v tíme rozhodli pre iný postup. Tour de France je však pre mňa aj záležitosť emocionálnej pripútanosti a urobím všetko pre to, aby som pomohol tímu,” povedal Mark Cavendish podľa webu Cyclingnews.

Okrem Cavendisha sa v nominácii Dimension Data objavil podľa predpokladov aj jeho krajan a čerstvý dvojnásobný britský šampión Stephen Cummings, skúsený Austrálčan Mark Renshaw, ešte skúsenejší Rakúšan Bernhard Eisel (absolvuje 12. TdF), Nór Edvald Boasson Hagen, Belgičan Serge Pauwels a tiež dvaja Juhoafričania – Janse van Rensburg a nováčik Jacco Venter. Deviatku dopĺňa ďalší Brit Scott Thwaites. Miesto nezostalo pre šampiónov Rwandy a Eritrey Adriena Niyonshutiho a Mekseba Debesaya.

Bude to celkovo tretia účasť v rade pre africký tím Dimension Data na Tour de France. Okrem skvelých víťazných špurtov Marka Cavendisha sa s týmto tímom spájajú aj pamätný etapový triumf Cummingsa v Deň Nelsona Mandelu 2015 a ďalšie jeho víťazstvo o rok neskôr.