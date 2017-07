Cavendish prehovoril o Saganovom lakti, ktorý ho poslal k zemi

VITTEL 4. júla (WebNoviny.sk) – Slováka Petra Sagana vyšiel draho kontakt s Britom Markom Cavendishom v šprintérskej koncovke 4. etapy na cyklistickej Tour de France.

Tridsaťsekundová penalizácia najpr znamenala pád z pôvodne druhej na 115. priečku v etape a v celkovom poradí pokles zo štvrtej na pätnástu pozíciu s odstupom 43 sekúnd na britského lídra Gerainta Thomasa. Rozhodcovská komisia však neskôr rozhodla o jeho vylúčení z pretekov.

V cieľovej rovinke vo Vitteli Cavendish jazdiaci popri bariére škaredo spadol v momente, keď sa cez neho prehnal mocne finišujúci Sagan.

V závere etapy viacero pádov

Peter Sagan sa ihneď po utorkovom “drastickom” dojazde šiel ospravedlniť Markovi Cavendishovi k autobusu tímu Dimension Data.

Priamu zodpovednosť za jeho pád však nepriznal. “Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť,” uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview pre Eurosport. “Dnes to bolo dosť drastické, v závere sa udialo viacero pádov. Bol som síce druhý, nakoniec to dopadlo zle pre Marka, nevedel som, že ide po pravej strane zozadu. Ja som chcel ísť za Kristoffom, Mark tam nabúral do mňa a potom aj do bariér,” doplnil Peter Sagan pre RTVS ešte v čase, keď nevedel o svojej penalizácii.

“Ten incident som videl v televízii, prišlo mi to, že Cavendish sa chcel pretiahnuť tadiaľ, kam sa zmestiť nemohol. Peťova vystrčená ruka mi prišla neúmyselná. Ja som mal za úlohu kontrolovať preteky od štartu a potom pripraviť Peťovi čo najlepšiu pozíciu do záverečného šprintu,” uviedol Juraj Sagan po zhliadnutí videa, keďže nešťastnú situáciu svojho mladšieho brata naživo nevidel.

Rozhorčené reakcie z tímu Lotto Soudal

Smutný, ale aj nahnevaný líder tímu Dimension Data Mark Cavendish to celé videl takto:

“Len som sa snažil obísť Démara, keď sa prirútil Sagan. Vychádzam s Petrom dobre, ale nerozumiem tomu. Keby okolo mňa prešiel, v poriadku, ale ten lakeť… Nie som za to jeho fanúšik. S Petrom nemám žiadny problém, pád je pád, ale rád by som sa dozvedel viac o tom jeho lakti.”

K svojmu zraneniu poznamenal: “Prst bude potrebovať stehy, dosť to krváca. Čo sa týka ramena, možno to bude mať niečo spoločné s dávnejším zranením aj väzmi. Nie som lekár, ale pocitovo to nevyzerá dobre.