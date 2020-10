Cavendishovi sa vrátila chuť do súťaženia, je však bez zmluvy a chýbajú mu aj staré výkony

Brit Mark Cavendish po nedávnom vyjadrení, že možno skončí so súťažnou cyklistikou, zrazu otočil o 180 stupňov. Niekdajší najlepší svetový šprintér podľa vlastných slov opäť našiel chuť do súťaženia a je pripravený pokračovať ešte niekoľko rokov.

Na pripomenutie, 35-ročný Cavendish je majiteľom 146 víťazstiev v profikariére, ale to zatiaľ posledné sa zrodilo ešte 8. februára 2018 na pretekoch Okolo Dubaja.

S cyklistikou nechce skončiť

„Stále vo mne je túžba pokračovať. Nechcem, aby sa môj cyklistický život zastavil. Stále mám rád to, čo robím. Milujem cyklistiku, ktorej som oddaný celý svoj život,“ vravel Mark Cavendish v rozhovore pre flámsky denník Het Nieuwsblad, cituje ho aj portál Cyclingnews.

Cavendish zatiaľ nemá zmluvu s tímom Bahrain-McLaren na rok 2021. Jeho niekdajší mentor a šéf tímu Rod Ellingworth sa zatiaľ nerozhodol, či mu ju ponúkne. Chýbajú mu totiž výsledky. Po prekonaní Epstein-Barrovho vírusu v roku 2019 už rýchlik z Ostrova Man nenašiel pôvodnú výbušnosť v šprintoch a v aktuálnej špecifickej sezóne ani raz nebojoval o víťazstvo.

Po letnom reštarte je jeho najlepším výsledkom 12. miesto v jednej z etáp na pretekoch Okolo Poľska. Cavendish netradične absolvoval aj záver klasikárskej sezóny v Belgicku, ale posledné dvoje preteky – Okolo Flámska a AG Driedaagse Brugge-De Panne – nedokončil. Chuť mu to však nevzalo, práve naopak.

Chcel by sa vrátiť do Quick Stepu

„Vo všetkých pretekoch v Belgicku som prežil svoj najlepší súťažný mesiac. Povedal som si, toto je konečne pravá cyklistika. Bez meračov výkonnosti, ale s veľkou výbušnosťou. Najprv som už chcel čo najskôr skončiť sezónu, ale teraz verím, že je predo mnou ešte niekoľko rokov,“ nechal sa počuť Cavendish.

Len nedávno prešlo médiami, že víťaz 30 etáp na Tour de France by sa údajne mohol vrátiť do elitného belgického tímu Deceuninck – Quick Step, kde pôsobil v rokoch 2013 – 2015 a v jeho drese si pripísal až 44 víťazstiev.

„Nie je tajomstvo, že by sa chcel vrátiť. A to takmer zadarmo. Momentálne mi srdce vraví áno, ale hlava nie. Určite sa nerozhodnem skôr, kým sa s Markom osobne neporozprávam. Úcta je to najmenej, čo si zaslúži za to, čo predviedol v našom tíme a nielen v ňom,“ povedal dlhoročný šéf tímu Deceuninck – Quick Step Patrick Lefevere.