CBG olej ako kozmetika pre ústnu hygienu? Jasné!

O CBG sa už toho popísalo mnoho. No vedeli ste, že CBG olej je skvelým kozmetickým doplnkom, ktorý dokáže posunúť vašu ústnu hygienu o úroveň vyššie? V dnešnom článku vám nielen v krátkosti zhrnieme, čo je to vlastne za látku, ale aj prečo by ste po nej mali siahnuť v prípade, že je pre vás ústna hygiena naozaj prioritou.

Čo by ste o CBG mali vedieť?

CBG je jeden z kanabinoidov, ktorý sa „celým menom” volá kanabigerol a pôsobí na takzvaný endokanabinoidný systém, ktorý je súčasťou aj vášho organizmu. Jeho úlohou je, zjednodušene povedané, udržať vaše telo v zdravom balanse.

Ako vám to už z názvu pravdepodobne doťuklo, CBG pochádza z rastlinky konope, rovnako ako THC, ktoré je neslávne známe najmä svojimi omamnými účinkami. Pri CBG sa však toho báť absolútne nemusíte.

Aj keď bolo CBG objavené už v 60. rokoch, dá sa povedať, že skúmanie tejto látky je ešte stále v plienkach. Napriek tomu ho využívajú ľudia po celom svete na rôzne zdravotné ochorenia či psychické poruchy. Vždy je však dôležité užívanie tejto látky prebrať so svojím lekárom, aby ste predišli neželaným účinkom napríklad pri nesprávnej kombinácii s liekmi.

Foto: ZEEN WORLD

CBG a ústna dutina

Aj keď množstvo ľudí využíva CBG oleje na riešenie konkrétnych ochorení, je možné ho použiť aj ako kozmetiku, ktorá vám pomôže dôkladne dočistiť ústnu dutinu. Skvele sa postará o vašu sliznicu, ďasná a dokonca aj zuby. Stačí takýto malý krok navyše a možno sa vám v budúcnosti podarí vyhnúť bolestivému zákroku u zubáru. Ako to vieme?

Existuje výskum, v ktorom vedci zistili, že ústne vody s obsahom CBG pomáhajú vysporiadať sa so zubným plakom či zápalom ďasien oveľa efektívnejšie než klasické ústne vody z drogérií. Tie sú, naopak, plné alkoholu či fluoridov, ktoré nie každý zubár odporúča.

V ďalšej štúdii zase pri skúmaní kanabinoidov zistili, že ústne vody s obsahom týchto látok spomalili rast baktérii v ústnej dutine, ktoré sú zodpovedné za rôzne dentálne ochorenia alebo nepríjemný zápach.

Aký CBG olej si vybrať?

Ideálne je siahnuť po takom, ktorý je na starostlivosť o ústnu dutinu priamo určený. Napríklad CBG olej od značky ZEEN by Roal ponúka hneď tri jeho verzie, ktoré vám pomôžu udržať si ústnu dutinu v ukážkovom stave.

V ponuke nájdete CBG Konopný olej s 500 mg alebo 1000 mg obsahom tejto látky, prípadne môžete vyskúšať ich CBG Konopný olej 2 000 mg, ktorý navyše obsahuje aj extrakt z pomarančového oleja. Takže, ak veľmi nemusíte typickú kanabinoidnú chuť, táto pomarančová vám ju príjemne prekryje.

Navyše, súčasťou všetkých týchto CBG Konopných olejov je aj MCT olej a koenzým Q10, ktoré vaše zuby ochránia pred plakom. A ten veru na zuboch mať nechcete, pretože im môže riadne zavariť, a to vo forme zubného kameňa, kazu, nepríjemného zápachu alebo zápalu ďasien.

Foto: ZEEN WORLD

Ako sa CBG olej na ústnu dutinu používa?

Je to jednoduché. Stačí si nakvapkať jednu až dve kvapky oleja denne do ústnej dutiny, jemne ich v ústach prevaľovať a nechať pôsobiť aspoň 60 sekúnd. Zvyšný olej a nahromadené sliny vypľujte, no ústa si už dodatočne nepreplachujte.

Pravdaže, vždy si pre istotu skontrolujte návod na použitie jednotlivých olejov, aby sa nestalo, že si ho dáte príliš málo alebo naopak, veľa. Dôležité je nezabudnúť, že CBG olej určený na kozmetické účely by ste nemali nikdy prehĺtať.

Radi by ste do svojej „zubnej rutiny” pridali aj CBG olej? Tak v tom prípade siahnite po prémiových produktoch značky ZEEN by Roal, ktoré nájdete exkluzívne v predajniach dm drogerie markt alebo priamo na stránkach ZEEN WORLD.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.