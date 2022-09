Čech Černý víťazom pretekov Okolo Slovenska, najťažšie mu bolo počas stúpania do Banskej Štiavnice

Šampiónom 66. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal český pretekár Josef Černý z belgického World Tour tímu Quick-Step Alpha Vinyl.

V sobotňajšej záverečnej etape so štartom v Levoči a cieľom pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach síce finišoval až štrnásty, no to mu nakoniec stačilo na celkový triumf. V etape zvíťazil Holanďan Jasper Haest (VolkerWessels Cycling Team).

Najťažšia etapa

„Myslím si, že môžeme byť spokojní. Máme prvé a druhé miesto v celkovej klasifikácii, zopár víťazných etáp… Myslím si, že v tíme môžu byť spokojní. Ja si odnášam krásny pocit z pretekov a víťazstva v nich. Je to pre mňa výnimočný moment a určite si ho ešte niekoľko dní vychutnám,“ povedal Černý po záverečnej etape podľa RTVS.

Priznal, že najviac sa zapotil v druhej etape, počas ktorej cyklisti strávili približne 40 kilometrov v kopcoch. „Do Banskej Štiavnice to bolo na hrane. V piatok to bolo taktiež náročné, ale Banská Štiavnica bola pre mňa asi najťažšia etapa,“ dodal 29-ročný rodák z Prahy, ktorý sa z víťazstva v etapových pretekoch teší po piatich rokoch. Vtedy triumfoval na domácom podujatí v Česku.

Vrchárska súťaž

Vrchársku súťaž už s predstihom vyhral Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa). V sobotu mu stačilo prísť do cieľa v Košiciach a túto podmienku napokon splnil. Najlepším jazdcom do 23 rokov bol Archie Ryan (Jumbo-Visma).

Cenu pre najbojovnejšieho pretekára 66. ročníka získal Jefferson Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA). Dres pre najlepšieho domáceho cyklistu si aj po poslednom dni obliekol Martin Svrček (Quick-Step – Alpha Vinyl), ktorý v tejto súťaži viedol od úvodného prológu. Najlepším tímom bolo zoskupenie Jumbo-Visma.