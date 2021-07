Čeferin by viac nepodporil ďalšie ME naprieč kontinentom, tohtoročný šampionát nepovažuje za spravodlivý

Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin pripustil, že v budúcnosti by viac nepodporil majstrovstvá Európy v súčasnom formáte naprieč kontinentom. Podobu tohtoročného šampionátu nepovažuje za spravodlivú.

Euro 2020 sa pôvodne malo konať v dvanástich mestách, niekoľko týždňov pred turnajom však z menoslovu vypadol írsky Dublin a Bilbao prepustilo právo hostiť zápasy inému španielskemu mestu – Seville.

Rozhodnutie zorganizovať ME po celej Európe získalo ešte viac kritikov po tom, čo všetci štyria semifinalisti – Anglicko, Dánsko, Španielsko i Taliansko, hrali všetky stretnutia skupinovej časti v domácom prostredí, zatiaľ čo Anglicko s výnimkou štvrťfinále počas podujatia prakticky neopustilo londýnsky štadión Wembley.

Bez Čeferinovej podpory

„Už by som to viac nepodporil,“ odpovedal Čeferin pre BBC Sport na otázku, či by si vedel predstaviť ešte raz ME v takejto podobe.

„Je to príliš náročné. Istým spôsobom nie je vôbec správne, že niektoré tímy musia precestovať viac ako 10-tisíc kilometrov, kým iné iba tisíc. Nie je to fér ani voči fanúšikom, ktorí sa napríklad museli premiestňovať z Ríma do Baku, čo je štyri a pol hodinový let,“ dodal 53-ročný Slovinec.

Museli zvládnuť jurisdikcie či meny

Podľa rodáka z Ľubľany museli účastníci ME okrem cestovania zvládnuť aj rôzne jurisdikcie, rôzne meny, pobyt v rámci Európskej únie i mimo nej.

„Bol to formát, o ktorom sa rozhodlo predtým, ako som nastúpil do funkcie, a rešpektujem ho. Bol to zaujímavý nápad, ale je ťažké ho implementovať a nemyslím si, že to zopakujeme,“ dodal.

Najdramatickejšie majstrovstvá?

Turnaj vyvrcholí nedeľňajším finále Taliansko – Anglicko a Čeferin si myslí, že napriek všetkým problémom sa na podujatie bude dlho pamätať.

„Určite to bolo výnimočné Euro. Budem si ho pamätať pre začiatok normálnosti a návrat fanúšikov. Nikdy som nevidel také dramatické ME, ako je toto, so skvelými zápasmi a prekvapivými výsledkami. A určite uvidíme aj zaujímavé finále,“ skonštatoval Čeferin.