Čekovský a Kremský podali trestné oznámenie na podnikateľa Lumtzera, voči štátu má obrovský dlh

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Kristián Čekovský a Peter Kremský v piatok 19. februára podali trestné oznámenie na podnikateľa Juraja Lumtzera. Tvrdia, že firmy, ktoré ovláda, dlhujú štátu viac ako 1,2 milióna eur.

Podanie na Generálnu prokuratúru SR sa opiera o podozrenie, že bol spáchaný trestný čin krátenia dane a poistného. V tlačovej správe o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Hnutie uvádza, že podľa verejne dostupných štatistík dlhujú rôzne firmy štátu na poisteniach stovky miliónov eur. Len dlhy voči Sociálnej poisťovni vzrástli v rokoch 2015 až 2018 v priemere o 273 miliónov eur ročne.

Ohrozená je budúcnosť zamestnancov

Niektorí majitelia firiem sa podľa OĽaNO do situácie, že nedokážu zaplatiť všetky dane či odvody, dostali pre rôzne nečakané problémy. Ale sú tu podnikatelia, ktorí si z neplatenia daní, poistného, prípadne mzdy urobili svoj biznis model.

„Obrátili sa na nás zamestnanci, ktorým jeden z takýchto podnikateľov prestal vyplácať mzdy,” uviedol Čekovský s tým, že zistili, že Lumtzer je konateľom a spoločníkom vo viacerých firmách, ktoré pôsobia najmä na východnom Slovensku. Tie postupne vznikajú a po nakopení dlhov zanikajú.

„Firmy, ktoré ovláda, dlhujú štátu celkovo viac ako 1,2 milióna eur a patrí tak medzi najväčších dlžníkov na Slovensku. Neposielanie výplat spôsobilo mnohým zamestnancom vážne finančné problémy. Okrem toho však zamestnávateľ ohrozuje aj ich budúcnosť – či už zdravotné alebo dôchodkové zabezpečenie,“ objasnil dôvod podania trestného oznámenia Čekovský.

Pripravujú aj legislatívnu zmenu

Kremský vysvetlil, že v pôvodnej firme Lu-Mi Plus s.r.o. Bratislava vznikol dlh vyše 70-tisíc eur, následne vo firme Lu-Mi Plus s.r.o. Košice ďalších 800-tisíc eur. Jeho podnikanie prevzala nová spoločnosť Lu-Mik Plus s.r.o., kde dlh v priebehu jedného roka narástol na viac ako 216-tisíc eur a v poslednej spoločnosti Lu-Mik Slovakia s.r.o. sa za pol roka nazbieralo vyše 120-tisíc eur.

Dokopy tak tieto spoločnosti dlhujú vyše 1,2 milióna eur. „Generálnu prokuratúru žiadame o prešetrenie, či vyššie uvedeným konaním bola naplnená skutková podstata trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa príslušných paragrafov trestného zákona,” povedal Kremský.

Okrem podania trestného oznámenia avizovali poslanci hnutia OĽaNO aj zámer upraviť v dohľadnej dobe legislatívu tak, aby ľudia, ktorí vyrábajú dlhy, nemohli viac podnikať a zakladať si ďalšie firmy. „Pripravíme aj návrh, aby nemohli žiť zo štátnych zákaziek tak, ako je to aj v prípade firiem Lumtzera, ktoré už roky dodávajú svoje služby pre Železnice Slovenskej republiky,“ doplnil Kremský.