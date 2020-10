Celoplošné testovanie na Orave a v Bardejove sa začalo, určené je pre ľudí od 10 do 65 rokov (foto)

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa v piatok o 8.00 začalo testovanie miestneho obyvateľstva na ochorenie COVID-19.

Trojdňové testovanie v týchto štyroch okresoch je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.

Pilotné testovanie zastrešuje rezort obrany, ktorý mal na prípravu akcie schválenej vládou SR len niekoľko dní a zabezpečil ju aj vďaka spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a jednotlivými samosprávami.

„Je jasné, že nie všetko bude na sto percent. Budeme robiť všetko pre to, aby to bolo čo najhladšie, aby to bolo profesionálne zorganizované a aby bolo všetko zabezpečené,“ povedal v predvečer testovania minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Odberné miesta sú otvorené v dňoch 23. až 25. októbra od 8:00 do 20:00 s hodinovou prestávkou od 12:00 do 13:00. Dobrovoľné testovanie je určené pre obyvateľov vo veku od 10 do 65 rokov, svoju totožnosť preukážu občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testujú odborní pracovníci, teda zdravotnícky personál a na priebeh budú dozerať vojaci aj príslušníci polície.

Z troch oravských okresov by najviac ľudí mali otestovať v okrese Námestovo, kde žije 62 134 obyvateľov. Okres Dolný Kubín má evidovaných 39 478 obyvateľov a okres Tvrdošín 36 104 obyvateľov.

Ako agentúre SITA potvrdil hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, samospráva k spusteniu testovania zabezpečila všetko potrebné. „Pred malou chvíľou dorazilo vojenské auto, ktoré prinieslo posledné hygienické pomôcky. Všetko ostatné je pripravené k spusteniu. Na niektorých odberných miestach už tesne pred ôsmou hodinou čakali prví záujemcovia o testovanie,“ uviedol v piatok ráno Hij.

Ako ďalej dodal, mesto k štvrtku registruje zhruba 50 dobrovoľníkov, ktorí budú na jednotlivých odberných miestach pomáhať s administratívnou činnosťou.

Mestský krízový štáb v Bardejove na svojom štvrtkovom zasadnutí pristúpil na poslednú chvíľu k zmene v prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou, ktoré bude situované do priestorov telocvične.

„K tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo odkonzultované s predstaviteľmi ministerstva obrany, samospráva dospela na základe požiadaviek rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu,“ dodal hovorca.

Zákaz vychádzania s výnimkami

Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov zároveň platí opatrenie Ústredného krízového štábu, ktorý prijal od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania.

Ak obyvatelia nebudú mať absolvovaný PCR alebo antigénový test, vychádzať môžu od 1:00 do 5:00 ráno, ísť na testovanie, do najbližších potravín, k lekárovi a do lekárne. Môžu taktiež cestovať z dôvodu starostlivosti o blízku osobu alebo hospodárske zvieratá, venčiť zvieratá do sto metrov od svojho bydliska, ísť na pohreb či do 25. októbra cestovať do svojho bydliska.

Ak sa obyvatelia z okresu Bardejov preukážu výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nebude starší ako z 23. októbra, budú môcť navyše cestovať do zamestnania, doprevádzať dieťa do školy, ísť na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpaciu stanicu a do prírody vo svojom okrese.