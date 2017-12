Celoročný festival City Sounds zverejňuje ďalšie veľké meno: na Slovensku si zahrá legendárny Oregon

BRATISLAVA 14. decembra 2017 (WBN/PR) – Kritikmi oceňovaný, tridsiaty štúdiový album Lantern príde na Slovensko predstaviť americké zoskupenie Oregon, brilantne miešajúce komorný džez so žánrami fusion a new age. Formácia, ktorá sa do Bratislavy vracia po neuveriteľných 33 rokoch, vystúpi 14. marca v Ateliéri Babylon.

Zoskupenie sa na Slovensku predstavilo doposiaľ iba jedenkrát. Stalo sa tak v roku 1984, ešte v pôvodnej zostave s perkusionistom a hráčom na sitar, Collinom Walcottom, ktorý dva týždne na to tragicky zahynul pri autonehode. Po malých personálnych zmenách a nesmiernej muzikantskej vyťaženosti sa štvorica hudobníkov opäť vracia do slovenskej metropoly. V rámci celoročného festivalu City Sounds of Bratislava tu predstaví svoj najnovší a v poradí už tridsiaty album Lantern (2017). Zoskupenie na ňom mieša fantáziu s avantgardnými nuansami, ale aj konvenčnými postupmi toho najvyberanejšieho džezu. „Ako hráči sa neustále vyvíjame. Pred desiatimi rokmi sme hrali inak, ako hráme teraz. Cítim, že sme silnejší a máme oveľa jasnejšiu víziu,“ uviedol na margo nestarnúcej kapely saxofonista a hobojista Paul McCandless. Oregon, známy svojou obľubou v akustickom zvuku, vystúpi v zostave Ralph Towner (klavír, gitara), Paul McCandless (sopránsaxofón, hoboj), Paolino Dalla Porta (akustická basgitara) a Mark Walker (bicie).

História kapely sa začala písať v r. 1970, kedy sa štvorica muzikantov z formácie Paul Winter’s Consort rozhodla vybrať vlastným hudobným smerom. Výsledkom ich spoločného snaženia bol debut Music of Another Present Era (1972), na ktorý nadviazali albumami Distant Hills (1973) a Winter Light (1974). Trojica nahrávok upevnila vedúcu pozíciu kapely, ktorá udáva krok v improvizáciách, miešajúc pritom vplyvy indickej a západnej hudby s džezom, folkom, space music a avantgardou.

Úvodu dvojkoncertu sa zhostí domáce zoskupenie Acoustic Colours (SK), niektorými kritikmi považované za špičku v oblasti slovenskej akustickej hudby. Formácia zložená z ostrieľaných slovenských muzikantov Michala Vavra (gitara), Stana Palúcha (husle), Igora „Ajdžiho“ Saba (bicie) a Juraja Grigláka (basgitara) vydala doposiaľ dva štúdiové albumy: Michal Vavro & Stano Palúch – Acoustic Colours (2003) a Natural Fusion (2007). Vo svojej tvorbe kombinujú prvky džezu, new accoustic, bluegrassu, či slovenského folklóru.

PREDPREDAJ: https://www.ticketportal.sk/Event/OREGON_USA_ACOUSTIC_COLOURS_SK?IDpartner=154

FB UDALOSŤ: https://www.facebook.com/events/149916875637886/

