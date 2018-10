Cena potravín by nemala ísť pod hodnotu jej nákladov, český minister by však zľavové akcie nerušil

BRATISLAVA 10. október (WebNoviny.sk) – Potraviny by sa nemali predávať za nízkonákladové ceny, zľavové akcie by sa však rušiť nemali, povedal český minister pôdohospodárstva Miroslav Toman (ČSSD) na Žofínskom fóre. Informuje webový portál iDNES.cz a ďalej píše, že záleží na ďalších rokovaniach ministerstiev s obchodnými reťazcami, pričom výsledky stretnutí by sa mali objaviť začiatkom roka 2019.

Ľudia nakupujú viac tovarov v zľave

Záujem českých ministerstiev financií a pôdohospodárstva sa dotýka najmä otázok, či obchodné reťazce viac nepreferujú a nepodporujú potraviny zo zahraničia na úkor domácich a zároveň či takýmto konaním nemôže ísť o dumping alebo “nepovolenú exportnú podporu”.

Webový portál iDNES.cz uvádza ako príklad porovnanie ceny dovezeného masla – 126,09 českých korún a cenu tuzemského českého masla – 166,52 českých korún za kilogram.

Český minister pôdohospodárstva Toman preto navrhuje “zaviesť princíp zákazu predaja so stratou pre každý jednotlivý výrobok a každý článok potravinárskeho reťazca.” Odôvodňuje to predajom tovaru v zľavových akciách. Pokiaľ v roku 2007 sa taký predaj pohyboval na úrovni 30 percent, v roku 2017 sa objem predaja v zľave zvýšil na 50 percent, pričom najväčšiu časť z výrobkov tvoria maslo alebo vajcia.

Vplyv nižšej ceny na hodnotu výrobku

Podľa Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR zostanú zľavové akcie “súčasťou obchodných praktík, je však dobré sa rozprávať o ich rozumnej miere.” Dôvodom je podľa riaditeľa zväzu Tomáša Prouza najmä to, že niektoré výrobky sú podľa zväzu v zľave celý rok. To spôsobí znížený pohľad nakupujúcich na hodnotu výrobku a jeho referenčnú cenu. Neskôr sú aj ostatné obchodné reťazce donútené reagovať a znížiť cenu toho výrobku aj keď vôbec nejde o zľavovú akciu.

Minister Toman a viceprezident Potravinárskej komory ČR Hynek Strnad podporujú predaj domácich výrobkov, ktoré sú podľa ministra lepšie kontrolované ako zahraničné výrobky a pripomenul kauzu jabĺk z Poľska, pri ktorých sedemkrát zistili použitie nepovoleného pesticídu.

Domáce výrobky, ktoré prešli podľa Tomana kontrolou Štátnej pôdohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, boli na tom omnho lepšie ako zahraničný tovar. Z celkovej kontroly neprešlo len 10 percent výrobkov a z tovarov označených značkou kvality boli nevyhovujúce maximálne dve percentá.