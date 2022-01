Ceny Zlatý glóbus sú rozdané. Získali ich filmy Sila psa, West Side Story či seriál Boj o moc

Najviac cien vo filmových kategóriách 79. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus získali Sila psa a nové spracovanie legendárneho muzikálu West Side Story.

Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), ktorá ocenenia udeľuje, však tentoraz po sérii škandálov a rozsiahlej kritike zorganizovala len 90-minútové súkromné podujatie a verejnosti mená ohlásila prostredníctvom sociálnych sietí a svojej webstránky.

West Side Story vyhlásili za najlepší film v žánroch komédia alebo muzikál a v hereckých kategóriách triumfovali Rachel Zegler a Ariana DeBose.

Sila psa zase získala Zlatý glóbus pre najlepší dramatický film, pričom HFPA ocenila aj režisérku Jane Campion a Kodiho Smit-McPheeho za vedľajšiu rolu.

Herecké trofeje za hlavné úlohy v dramatických filmoch si vyslúžili Will Smith (Kráľ Richard) a Nicole Kidman (Ricardovci). Glóbus za najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli získal Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!).

V televíznych kategóriách si tri ceny vyslúžil Boj o moc (2018), ktorý vyhlásili za najlepší dramatický seriál, pričom ocenili aj Jeremyho Stronga za hlavnú rolu a Sarah Snook za vedľajšiu úlohu.

Za najlepší komediálny seriál vyhlásili Hacks (2021) a najlepším limitovaným seriálom je Podzemná železnica (2021).

Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon v dramatickom seriáli získala Mj Rodriguez (Pose), zatiaľ čo komediálne série vyniesli herecké ceny Jasonovi Sudeikisovi (Ted Lasso) a Jean Smart (Hacks). Za herecké výkony HFPA ocenila aj Michaela Keatona (Dopesick), Kate Winslet (Mare z Easttownu) a Yeong-sua Oha (Squid Game).

To, že sa HFPA rozhodla zorganizovať akékoľvek podujatie pritom podľa agentúry AP mnohých v Hollywoode prekvapilo. Organizácia sa dostala pod paľbu kritiky po tom, ako Los Angeles Times odhalil viaceré prípady neetického správania a tiež skutočnosť, že medzi 87 hlasujúcimi členmi nie je ani jediný čierny novinár.

Štúdiá následne oznámili, že budú glóbusy bojkotovať a PR spoločnosti sa vyhrážali, že ich klienti s organizáciou nebudú spolupracovať, ak okamžite neurobí zmeny. Tom Cruise dokonca vrátil svoje tri ceny, zatiaľ čo mnohé ďalšie hviezdy organizáciu odsúdili prostredníctvom sociálnych sietí.

HFPA o sebe tvrdí, že sa zmenila, za svoju prezidentku si zvolila Helen Hoehne, vytvorila funkciu úradníka pre diverzitu, vymenila svoje predstavenstvo, prijala 21 nových členov, vrátane šiestich čiernych novinárov, uzavrela päťročné partnerstvo s Národnou asociáciou pre pokrok ľudí farebnej pleti (NAACP) a upravila svoj pracovný kódex.

FILMY

Najlepší film – dráma: Sila psa

Najlepší film – komédia alebo muzikál: West Side Story

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme: Will Smith – Kráľ Richard

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme: Nicole Kidman – Ricardovci

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Rachel Zegler – West Side Story

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Kodi Smit-McPhee – Sila psa

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Ariana DeBose – West Side Story

Najlepšia filmová réžia: Jane Campion – Sila psa

Najlepší filmový scenár: Kenneth Branagh – Belfast

Najlepšia pôvodná filmová hudba: Hans Zimmer – Duna

Najlepšia pôvodná pieseň: No Time to Die – z filmu Nie je čas zomrieť

Najlepší animovaný film: Encanto: Čarovný svet

Najlepší cudzojazyčný film: Doraibu mai ká