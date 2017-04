Čepelová podľahla Bertensovej, Holanďanky sa vo Fed Cupe ujali vedenia

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Jednotka domácej singlovej nominácie Jana Čepelová prehrala za 80 minút 3:6, 3:6 s líderkou hostiek Kiki Bertensovou v prvej nedeľňajšej dvojhre, celkovo tretej, v rámci víkendového bratislavského stretnutia Slovensko – Holandsko v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien. “Oranjes” teda vedú 2:1. Slovenky ešte nikdy nezvládli obrat z takéhoto manka na 3:2.

Na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC v sobotu bodovali práve Čepelová a Bertensová. Slovenka zdolala Richel Hogenkampovú za 94 minút 6:3, 6:2, Holanďanka si poradila s Rebeccou Šramkovou za 65 minút 6:1, 6:3.

V nedeľu je ešte na programe dvojhra Kristína Kučová – Hogenkampová a štvorhra Čepelová, K. Kučová – Cindy Burgerová, Arantxa Rusová. Kapitáni Matej Lipták a Paul Haarhuis majú aj v súvislosti s deblom nárok na zmeny. Lipták už na IV. dvojhru dal dôveru K. Kučovej namiesto Šramkovej.

“Nebola to veru ľahká súperka, veď Bertensová je v Top 20. Mala som proti nej pozitívnu bilanciu, lenže to bolo z obdobia, keď ona ešte nefigurovala natoľko vysoko v renkingu. Navyše, vlani bola v semifinále Roland Garros, na antuke sa teda cíti veľmi dobre. Ja som dnes nezahrala zle, ale rozhodlo pár dôležitých lôpt, pri ktorých si Holanďanka počínala fantasticky. Myslela som si, že to bude o čosi ľahšie. Chcela som viac chodiť k sieti, ale nejako som si na to napokon neverila,” povedala Čepelová pre RTVS a naznačila, že za domáce nastúpi na záverečnú štvrtú dvojhru Kristína Kučová.

Vzájomná štatistika je vyrovnaná

Bertensová vynikla na “winnery” 20:14 a urobila o jednu nevynútenú chybu menej – 27:28. Po svojom prvom podaní získala 78 % takto rozohraných bodov v porovnaní s 57 %. Premenila dve tretiny zo šiestich brejkbalov, zdolaná jeden z dvoch.

Dvadsaťtriročná Košičanka Čepelová, 99. v počítačovom poradí WTA, teraz má proti 25-ročnej členke Top 20 a semifinalistke vlaňajšieho antukového grandslamového Roland Garros Bertensovej štatistiku 3:3. Zverenkyňa Martina Zathureckého Čepelová má v PF bilanciu 6:8, z toho vo dvojhre 3:5. Holanďanka momentálne disponuje v tejto súťaži pozoruhodným skóre 24:4, v singli 18:2.

V oficiálnej predbežnej nominácii SR bola svetová štvorka Dominika Cibulková, ale počas minulotýždňového piatkového tréningu si pri páde zranila zápästie dominantnej pravej ruky a do pondelka bude mať spevňujúcu dlahu, možno nútene vynechá aj budúcotýždňový turnaj v nemeckom Stuttgarte. Nahradila ju národná fedcupová rekordérka Daniela Hantuchová, ktorá v nedeľu ako prvá Slovenka slávnostne dostala Cenu za oddanosť reprezentácii od ITF a v deň svojich 34. narodenín sa možno ešte zapojí do diania.

Holanďanky hrali vlani semifinále

Holandsko si v rokoch 1968 a 1997 zahralo finále MS tímov ITF, vlani bolo v semifinále, v ktorom nestačilo na Francúzsko (2:3). Vo februári prehralo 1:4 v Minsku s Bieloruskom vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny. V kádri boli Bertensová, Burgerová, Rusová a Krajiceková. Zo zdravotných dôvodov chýbala Hogenkampová, ktorá absolvovala operáciu zápästia.

Slovenky v rovnakom termíne nečakane zvíťazili nad domácimi Taliankami 3:2 na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny. V porovnaní s terajším zložením bola namiesto zdravotne indisponovanej K. Kučovej v kádri Kar. Schmiedlová.

Ak ITF tento rok schváli rozšírenie svetovej skupiny Pohára federácie, družstvo SR bude v nasledujúcej sezóne v elitnej spoločnosti bez ohľadu na aktuálny výsledok. Definitíva, či už od sezóny 2018 bude mať elitná spoločnosť Fed Cupu šestnástich účastníkov namiesto doterajších ôsmich, padne 1. – 4. augusta na výročnom valnom zhromaždení ITF vo vietnamskom Hočiminovom Meste.

Pohár federácie 2018

play-off o svetovú skupinu

SLOVENSKO – HOLANDSKO 1:2 po nedeľňajšej III. dvojhre

(Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC)

Nedeľa – III. dvojhra:

Jana Čepelová – Kiki Bertensová 3:6, 3:6 za 80 minút (37, 43)

Výsledky sobotňajších dvojhier:

Jana Čepelová – Richel Hogenkampová 6:3, 6:2 za 94 minút (54, 40)

Rebecca Šramková – Kiki Bertensová 1:6, 3:6 za 65 minút (25, 40)

Zostávajúci program:

Dvojhra:

Kristína Kučová – Richel Hogenkampová

Štvorhra:

Jana Čepelová, Kristína Kučová – Cindy Burgerová, Arantxa Rusová