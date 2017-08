Čepelová si zahrá hlavnú súťaž v New Havene, Rybáriková vo finále kvalifikácie neuspela

NEW HAVEN 20. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková si nezahrá v hlavnej súťaži dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku). Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka nasadená ako prvá v nedeľňajšom finále trojkolovej kvalifikácie prehrala s 31-ročnou Belgičankou Kirsten Flipkensovou za 77 minút 3:6, 4:6.

Viac sa darilo Jane Čepelovej, ktorá zvíťazila za 84 minút 6:3, 6:4 nad domácou osmičkou “pavúka” Christinou McHaleovou. Súperku na 1. kolo “main draw” spozná po skončení celej kvalifikácie. Do úvahy prichádzajú ruská päťka podujatia Anastasia Pavľučenkovová, austrálska reprezentantka Daria Gavrilovová, Ukrajinka Lesia Curenková, Holanďanka Kiki Bertensová, Talianka Roberta Vinciová a Španielka Carla Suárezová-Navarrová.

New Haven – kvalifikácia – 3. kolo (finále):

Jana Čepelová (SR) – Christina McHaleová (USA-8) 6:3, 6:4 za 84 minút

Kirsten Flipkensová (Belg.) – Magdaléna Rybáriková (SR-1) 6:3, 6:4 za 77 minút