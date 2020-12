Černák má budúcnosť istú, s Tampa Bay Lightning sa dohodol na novej zmluve

Mesiace neistoty sa skončili a slovenský hokejista Erik Černák ešte pred Vianocami podpísal s tímom Tampa Bay Lightning novú zmluvu. Znie na tri roky a 8,85 milióna amerických dolárov. Ročný priemerný zárobok 23-ročného obrancu bude 2,95 milióna USD.

Dostal viac ako Rutt

Pre porovnanie Lightning pred vyše mesiacom podpísali na tri roky aj ruského obrancu Michaila Sergačova. V prípade o rok mladšieho, ale o čosi ofenzívnejšieho beka, to bolo na 14,4 milióna USD. Úradujúci šampión Stanleyho pohára si aktuálne zaviazal na dva roky aj českého obrancu Jana Ruttu za 2,6 milióna USD. Informoval o tom klubový web Tampa Bay Lightning.

Defenzívne ladený Černák si v uplynulej sezóne NHL v 67 zápasoch základnej časti pripísal 12 bodov za 5 gólov a 7 asistencií. V 25 zápasoch play-off na víťaznej ceste za Stanley Cupom pridal štyri asistencie. Vo víťaznom play-off 2020 bol štvrtý najviac vyťažený obranca „bleskov“. Bol zároveň jedna z prvých volieb trénera Jona Coopera v oslabeniach.

Do tímu skvelo zapadol

Černáka si v 2. kole draftu v roku 2015 vybrali Los Angeles Kings. Do tímu Lightning zamieril v rámci trejdu 26. februára 2017. Dosiaľ v NHL odohral 125 zápasov v rámci tzv. regular season a pripísal si v nich 28 bodov za 10 gólov a 18 asistencií. V 29 súbojoch play-off má spolu na konte 7 asistencií.

Košický rodák nedávno v slovenskej novinárskej ankete Športovec roka 2020 obsadil tretie miesto. Napriek prvotným pochybnostiam o jeho presadení sa do zostavy Lightning do nej vynikajúco zapadol a vo svojej druhej sezóne v NHL sa zaradil medzi stabilné defenzívne mená v tíme Tampy Bay. Vypracoval sa na renomovaného obrancu, ktorý by sa časom mohol stať lídrom obrany ktoréhokoľvek klubu NHL a nasledovať Róberta Švehlu, Zdena Chára, Ľubomíra Višňovského či Andreja Sekeru.