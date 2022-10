Černák nevstúpil do novej sezóny šťastne, nebodoval a ani sa netešil z víťazstva Tampy Bay Lightning (video)

Slovenský hokejový obranca Erik Černák bol ako prvý zo Slovákov v akcii v základnej časti sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL, v utorkovom úvodnom zápase jeho tím Tampa Bay Lightning prehral v Madison Square Garden s New Yorkom Rangers 1:3.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára z Košíc odohral 19:02 min s bilanciou dva bodyčeky, dve zblokované strely a dve trestné minúty. V druhom utorkovom dueli Vegas Golden Knights uspel na ľade Los Angeles Kings 4:3.

Rangers začali ročník triumfom

„Z minulej sezóny vieme, že majú dobrý tím. Teraz je nová sezóna a všetci začínajú na nule, takže nás teší takýto štart. Je to dobrý pocit hneď skórovať a nestáť tu po pätnástom zápase bez streleného gólu. Ešte lepšie je to, že sme začali ročník triumfom. Je pre nás len dobré, že sme zvíťazili a aj akým spôsobom sme to dokázali,“ uviedol autor dvoch gólov „jazdcov“ Mika Zibanejad, citoval ho oficiálny web profiligy.

V úvode druhej tretiny poslal domácich do vedenia 1:0 vo vlastnom oslabení a v úvode druhej časti hry vsietil napokon víťazný gól na 2:1 v presilovke.

Stamkos skóroval ako jediný

O jediný presný zásah „bleskov“ sa postaral Steven Stamkos tiež v početnej výhode.

„Je to len prvý zápas, no nedarilo sa nám v zakončení. Boli lepší v špeciálnych formáciách, skórovali v oslabení aj v presilovke. Hovorili sme o tom, aby sme sa nenechali veľa vylučovať a platí to aj pre mňa. Musíme to prekonať a byť efektívnejší,“ povedal kapitán Tampy po stretnutí, ktoré bolo reprízou finále Východnej konferencie v ostatnom play-off.

Ruský útočník Artemij Panarin si v utorok pripísal 250. bod v drese Rangers, jeho krajan v bránke Igor Šesťorkin uspel aj vo svojom štvrtom zápase proti Lightning v základnej časti.

Gól padol v posledných sekundách

Bruce Cassidy má za sebou úspešnú premiéru ako tréner mužstva z Las Vegas, „zlatí rytieri“ zvíťazili v Los Angeles vďaka gólu Marka Stona 25 sekúnd pred koncom duelu.

„Zápas bol ako na hojdačke, ale myslím si, že sme hrali celkom dobre celých 60 minút. Mali sme aj slabšie momenty, ale poučíme sa z nich. Musíme znížiť ich počet aspoň na polovicu,“ zhodnotil prvý duel sezóny Stone.

Jeho nový spoluhráč Phil Kessel odohral 983. súboj bez prerušenia a už len šesť ho delí od historického rekordu NHL. Anže Kopitar získal 1068. bod v drese „kráľov“, ďalším vyrovná zápis Dava Taylora na treťom mieste v klubovej histórii.