Černák sa stáva väčšou oporou „bleskov“, v ďalšom zápase NHL nastúpi v prvej obrane s Hedmanom

Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa postupne stáva väčšou a väčšou oporou klubu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning.

Kým väčšiu časť doterajšej kariéry v profilige strávil po boku Ryana McDonagha v druhej defenzívnej dvojici, teraz prišiel čas na to, aby si vyskúšal, či to nebude ešte lepšie v elitnom obrannom duu s Victorom Hedmanom. Práve takto 22-ročný košický rodák trénoval v Montreale pred utorkovým súbojom na ľade Canadiens.

Ako uviedol oficiálny web klubu Tampa Bay Lightning, zmenu v zostave trénera Jona Coopera si vyžiadal nie ideálny štart „bleskov“ do novej sezóny, keď v piatich dueloch získali len päť bodov.

Musí byť dobrý

Spojenie Černáka s Hedmanom by mohlo priniesť želaný efekt. Slovenský hokejista je totiž klasický defenzívny obranca, ktorý hrá s rozumom, jednoducho a do tela, kým skúsenejší švédsky bek má neodškriepiteľné ofenzívne chúťky.

„Všetci chalani v našej obrane majú svoju kvalitu, je teda jednoduché s nimi vstupovať na ľad. Ja len musím predvádzať svoju hru nech nastúpim s kýmkoľvek. Musím byť v každom okamihu dobrý,“ zhodnotil Erik Černák v rozhovore pre oficiálny klubový web.

Popri Černákovi s Hedmanom by mali spolu hrať Kevin Shattenkirk s Ryanom McDonaghom a Braydon Coburn s Michailom Sergačovom.

Pevná súčasť defenzívy

Erik Černák do kolotoča NHL naplno vhupol počas predchádzajúceho súťažného ročníka. Do A-tímu sa dostal počas zranenia Antona Straalmana, po jeho návratu na súťažný ľad však neputoval na farmu, no zostal pri „bleskoch“ a aktuálne už je pevnou súčasťou defenzívy tohto klubu.

V sezóne 2018/2019 odohral spolu 58 súbojo NHL s bilanciou 5 gólov a 11 asistencií, v play-off pridal tri gólové prihrávky v štyroch dueloch. V tomto ročníku zatiaľ dosiahol v piatich dueloch jeden presný zásah. „Od chalanov na ľade sa stále mám čo učiť,“ myslí si Erik Černák.

Do Montrealu sa hokejisti Tampy Bay presunuli po prehre v Ottawe s domácimi Senators 2:4. „Nesmieme dlho myslieť na prehru. Vieme, že na sebe musíme pracovať, ale dôležité je ísť do ďalšieho súboja s čistou hlavou,“ doplnil slovenský obranca, s piatimi bodmi za tri góly a dve asistencie v siedmich zápasoch druhý najproduktívnejší bek slovenskej reprezentácie na májových MS v Košiciach a Bratislave.