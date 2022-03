Čerstvé hlavičky tento rok prinášajú dvojnásobné množstvo ovocia a zeleniny. Do projektu sa odteraz môžu registrovať aj škôlky

Štvrtý ročník projektu Čerstvé hlavičky je po prvýkrát určený nielen pre základné, ale tiež materské školy. Spoločnosť Kaufland verí, že budovať zdravé stravovacie návyky je potrebné už od raného detstva. Aj preto množstvo ovocia a zeleniny pre ďalší ročník zdvojnásobí.

Aby sme sa ako populácia v budúcnosti vyhli problémom s rôznymi civilizačnými ochoreniami, vrátane obezity, je potrebné formovať pozitívny vzťah k zdravému stravovaniu nielen doma, ale aj v školských a predškolských zariadeniach. Pomôcť nám v tom okrem iného môže zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý rast a vývoj, fungujúce trávenie i budovanie imunity.

„Ako zodpovedná spoločnosť sa aktívne zapájame do vzdelávania detí i dospelých v oblasti zdravej výživy. Čerstvé hlavičky predstavujú dlhodobo úspešný projekt, ktorým chceme do slovenských škôl – a po novom aj škôlok – dostať viac kvalitného ovocia a zeleniny, aby ich deti mohli jesť čo najčastejšie a mali ich radi,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland.

Podmienky súťaže

Do projektu Čerstvé hlavičky sa môže zapojiť štátna, cirkevná, súkromná a špeciálna základná alebo materská škola, zriadená na území Slovenskej republiky, pričom o výhru v podobe čerstvého ovocia alebo zeleniny súťaží každá základná a materská škola zvlášť.

Registrácia prebieha na stránke www.cerstvehlavicky.sk v termíne od 17. marca do 6. apríla 2022. Postup je jednoduchý – škola alebo škôlka si vyberie svoju partnerskú predajňu Kaufland, z ktorej bude v prípade výhry týždenne odoberať ovocie či zeleninu pre svoje deti alebo žiakov. O víťazovi následne rozhodne hlasovanie, ktoré bude prebiehať priamo na stránke, a to v dňoch od 28. apríla do 1. júna 2022. Hlasovať za svoju školu alebo škôlku je možné po zaregistrovaní sa, a to jedenkrát denne.

Podmienky hlasovania ostávajú oproti minulému roku nezmenené, čo znamená, že vo výslednom poradí škôl a škôlok bude zohľadnená aj ich veľkosť. Celkový počet hlasov, pridelený zaregistrovanej škole alebo škôlke, sa vydelí počtom detí alebo žiakov a vynásobí číslom 1000. Tento spôsob zabezpečuje každej škole a škôlke bez ohľadu na jej veľkosť rovnaké podmienky v súťaži.

Foto: Kaufland

Výsledky budú známe v júni

Spomedzi všetkých výchovných zariadení, zaregistrovaných ku každej zo 72 prevádzok Kaufland, bude na základe hlasovania určená jedna víťazná škôlka a škola pre každú predajňu. Priebežné poradie je možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk, kde začiatkom júna 2022 nájdete zverejnené finálne výsledky.

Vybrané školy a škôlky budú počas celého školského roka 2022/23 dostávať zo svojej partnerskej predajne Kaufland čerstvé ovocie alebo zeleninu, ktoré si pre svojich zverencov vyzdvihnú priamo na mieste.

