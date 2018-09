Česi by najviac volili Babišovo ANO, na ODS sa doťahujú Piráti

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – V prieskumoch verejnej mienky v Českej republike naďalej dominuje hnutie ANO premiéra Andreja Babiša, ktoré by momentálne vyhralo voľby so ziskom 30 percent hlasov.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.

ODS aj Piráti si od volieb polepšili

ANO by tak dosiahlo približne rovnaký výsledok ako v minuloročných októbrových parlamentných voľbách, ktoré tiež s prehľadom vyhralo.

Ani poradie na druhom a treťom mieste sa od volieb nezmenilo, na druhom je naďalej Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 14 percent, na ktorú sa začínajú doťahovať Piráti so ziskom 13 percent. ODS aj Piráti si pritom od volieb polepšili každá o viac ako dva percentuálne body.

Do parlamentu by išli aj ČSSD a KSČM

Na ďalších miestach nasledujú v aktuálnom prieskume CVVM Česká strana sociálno demokratická (ČSSD) so ziskom 12 percent a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), ktorú chce voliť 10,5 percenta opýtaných. Presne na piatich percentách, ktoré sú hranicou zvoliteľnosti, je aktuálne protiimigrantská strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá tak od volieb klesla o 5,5 percentuálneho bodu.

Tesne pod hranicou zvoliteľnosti sa aktuálne nachádzajú tri strany, ktoré sa v októbrových voľbách tiež len ledva dostali do parlamentu so ziskom medzi 5 a 6 percent. Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) má momentálne podporu 4,5 percenta a za TOP 09 a Starostov a nezávislých (STAN) by hlasovali zhodne po štyri percentá voličov.