Česi reagujú na prudký nárast infikovaných koronavírusom. Vracajú sa k rúškam

Do susednej Českej republiky sa opäť vracajú rúška. Povinné budú v celej krajine vo všetkých vnútorných priestoroch. Na Twitteri to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Opatrenie podľa neho reaguje na rapídne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu, keďže sa v Česku v stredu počet nových prípadov nákazy koronavírusom zvýšil o 1 168. Podrobnosti o chystaných obmedzeniach oznámi minister ešte dnes na tlačovej konferencii.

Zahraničie reaguje

Najhoršia epidemiologická situácia je v Prahe. Ako informovala TV stanica ČT24, Belgicko sa preto rozhodlo zaradiť ju do červenej kategórie. Znamená to, že všetci prichádzajúci z Prahy musia ísť v Belgicku do 14-dňovej karantény a musia tiež absolvovať test na koronavírus.

Od štvrtka zaradí Prahu do zoznamu rizikových oblastí aj Nemecko. Hranice zatiaľ nezatvára, no kto navštívi hlavné mesto Česka, musí ísť na test.

Respirátor zadarmo pre seniorov

Česká vláda prijíma aj ďalšie opatrenia zamerané na ochranu starších ľudí. V prípade ďalšieho zhoršenia situácie poskytne vláda všetkým seniorom respirátor zadarmo. Premiér Andrej Babiš na tlačovej konferencii konštatoval, že krajina ich má dostatok. Na skladoch alebo objednaných je podľa neho 13 miliónov respirátorov.

Vláda tiež pripravuje projekt takzvaného sebatrasovania, ktorý by mal pomôcť pri vyhľadávaní ľudí, s ktorými sa nakazení stretli. „Ľudia, ktorí dostanú od laboratória správu, že sú pozitívni, by v aplikácii na webe vyplnili formulár a kontakty, a potom by to bolo pre hygienikov ľahšie,“ vysvetlil Babiš. Zároveň zdôraznil, že stále vylučuje prijímanie plošných ekonomických opatrení.