Česi si po obrate s Kosovom zahrajú majstrovstvá Európy 2020, postúpili aj Francúzsko či Anglicko

Futbalisti Anglicka a Česka vo štvrtok zabezpečili miestenku na majstrovstvá Európy 2020 vo futbale. „Kolíska futbalu“ na domácom štadióne deklasovala Čiernu Horu 7:0, pričom už po polhodine viedla päťgólovým rozdielom. Hetrikom sa zaskvel Harry Kane. V tabuľke najlepších strelcov kvalifikácie sa tak dotiahol na Izraelčana Erana Zahaviho, ktorý má na konte rovnako 11 gólov.

Česi dobre zareagovali po inkasovanom góle

Oveľa náročnejšie cestu za spečatením postupu mali Česi, ktorí potrebovali v domácom zápase s Kosovčanmi získať tri body. Divákov na štadióne v Plzni v 50. min schladil hosťujúci Atdhe Nuhiu, ale napokon sa podarilo zverencom Jaroslava Šilhavého zápas otočiť gólmi Alexa Krála a Ondřeja Čelůstku.

„Je to pecka. Dotiahli sme to, je to paráda. Od prvej minúty sme dominovali, snažili sme sa o vysoké napádanie. Súperovi sme veľa nedovolili. Do druhého polčasu sme nevstúpili dobre, dostali sme gól, ale neskôr sme dobre zareagovali. Strelili sme dva góly a sme tam. Môj gól veľmi pomohol, zdvihli sa aj fanúšikovia a druhý presný zásah sme si tiež zaslúžili. Koniec zápasu sme už kontrolovali,“ uviedol Alex Král v rozhovore pre ČT Sport.

Island po remíze nepostupuje

Ďalšími účastníkmi majstrovstiev Európy 2020 vo futbale sú reprezentanti Turecka a Francúzska. Rozhodol o tom štvrtkový zápas, v ktorom „krajina polmesiaca“ remizovala s Islandom 0:0. Severania potrebovali na zachovanie postupových ambícii bezpodmienečne zvíťaziť.

Blízko k streleniu rozhodujúceho gólu bol v 82. min obranca Hördur Magnússon, ale jeho hlavičku po rohovom kope zastavil na bránkovej čiare stopér Merih Demiral. Turci sa posunuli na prvú priečku tabuľky H-skupiny so ziskom 20 bodov. Islanďania pred záverečným súbojom v Moldavsku strácajú na priebežne druhých Francúzov tri body, no úradujúcim majstrom sveta vo vzájomných zápasoch podľahli 0:4, respektíve 0:1.

Portugalsko si schuti zastrieľalo

Vo štvrtok si schuti zastrieľali aj Portugalčania, ktorí zdolali Litvu 6:0. Tri góly zaznamenal hviezdny hráč Juventusu Turín Cristiano Ronaldo. Majstri Európy však budú musieť potvrdiť svoj postup až v poslednom zápase v Luxembursku, keďže práve tohto futbalového trpaslíka v domácom prostredí zdolali Srbi 3:2 a udržali si stratu jedného bodu na Portugalsko. V Belehrade zažiaril najmä dvojgólový Aleksandar Mitrovič.

Postup na kontinentálny šampionát oslávili víťazstvom aj Francúzi, hoci v zápase s Moldavskom museli doťahovať náskok súpera. Napokon však dokázali stretnutie otočiť z 0:1 na konečných 2:1, keď jedenásť minút pred koncom premenil pokutový kop Olivier Giroud. Vo zvyšnom zápase H-skupiny Albánsko prekvapujúco doma iba remizovalo s Andorrou 2:2.