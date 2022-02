Česká hokejová hviezda mala po prílete do Pekingu pozitívny test, tréner s hráčom naďalej počíta

Česká hokejová reprezentácia má po prílete do dejiska ZOH 2022 problém, pozitívny test na koronavírus mal hviezdny útočník David Krejčí a okrem neho aj náhradník Jan Ščotka. Podľa trénera Filipa Pešána sa obaja nachádzajú v izolácii priamo v pekinskej olympijskej dedine a čakajú na výsledky ďalších testov.

Jedna vystrelená hodnota

Hlavný kouč českého výberu verí, že najmä v prípade Krejčího ide len o „vystrelenú“ Ct hodnotu a čoskoro sa všetko upraví.

„David Krejčí a jeho najbližšie kontakty zostali v dedine. Myslím si, že to nič neznamená, pretože to isté sa nám už stalo s Tomášom Hykom. Dúfam, že je to len jedna vystrelená hodnota,“ povedal Pešán podľa iDnes.cz. „Otestujeme ho ešte dnes večer a aj zajtra ráno. Verím, že už v piatok nebude na tréningu chýbať,“ poznamenal Pešán podľa AP

Krejčí získal Stanleyho pohár

Aktuálne 35-ročný David Krejčí dlhé roky pôsobil v zámorskej NHL, kde s Bostonom Bruins získal v roku 2021 slávny Stanleyho pohár po boku slovenského kapitána Zdena Cháru. V profilige odohral spolu 1118 duelov s bilanciou 257 gólov a 597 asistencií. V lete 2020 sa vrátil do vlasti a hrá v Olomouci.

Na olympijskom turnaji sú Česi súčasťou základnej B-skupiny, v ktorej ich čakajú súboje proti Dánom (9. 2.), Švajčiarom (11. 2.) a Rusom (12. 2.).