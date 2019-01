Česká tenistka Šafářová sa pre zranenie nepredstaví na Australian Open, kde chcela ukončiť kariéru

PRAHA 4. januára (WebNoviny.sk) – Česká tenistka Lucie Šafářová sa pre zápal šľachy v zápästí nepredstaví na januárovom Australian Open.

Počas vlaňajšieho finále Pohára federácie v Prahe oznámila svoj rozhodnutie ukončiť profesionálnu kariéru práve na úvodnom grandslame sezóny. Pre zranenie sa koniec jej kariéry odkladá.

„Rozlúčka s kariérou a turnajmi sa bohužiaľ odkladá. Mám zápal šľachy v zápästí a neodídem do Austrálie. Veľmi ma to mrzí aj pre šancu zahrať si štvorhru s Bárou (Barborou Strýcovou, pozn.) a rozlúčiť sa s ľudmi a kariéru na okruhu WTA. Naďalej platí, že chcem ukončiť kariéru na kurte. Kedy to bude, vám dám vedieť, keď budem zdravá,“ uviedla Šafářová v príspevku na sociálnej sieti Instagram.