Česká vláda by mohla podľa Zemana dovládnuť do konca, odísť majú kohúti Babiš a Sobotka

PRAHA 11. mája (WebNoviny.sk) – Z českej vlády by podľa názoru prezidenta Miloša Zemana mali odísť tak premiér a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka, ako aj vicepremiér, minister financií a líder ANO Andrej Babiš.

“Ak by tí dvaja kohúti odišli, prestali sa hádať, tak vláda dovládne do konca,” povedal Zeman podľa internetového serveru iDNES.cz pri stretnutí s občanmi v meste Doksy, ktoré bolo súčasťou jeho návštevy Libereckého kraja.

“A občania samotní, nie politici, potom rozhodnú, aká bude o pol roka nová vláda,” mienil najvyšší český predstaviteľ, ktorý tú istú možnosť naznačil už v stredu večer počas stretnutia s koaličnými lídrami v Liberci. Druhou možnosťou, ktorú predostrel účastníkom libereckého stretnutia, boli predčasné voľby, čo však odmietli zástupcovia všetkých troch koaličných strán.

Podľa Zemana vzniká “pri každej vládnej kríze pokušenie vypísať predčasné voľby“. “No fajn, po prvé je to dosť drahé, stojí to asi miliardu, a po druhé je tých kríz v poslednom čase toľko, že by tu boli predčasné voľby každý štvrťrok,” vyhlásil český prezident a dodal, že v takom prípade by sa Česko zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov ako krajina s najvyšším počtom predčasných volieb.

Predseda vlády Sobotka však Zemanove alternatívne scenáre odmietol s tým, že “pán prezident by nemal vymýšľať scenáre, ale konať v súlade s ústavou a odvolať ministra financií zaťaženého škandálmi a klamstvami z vlády“. “Návrh má od piatku,” pripomenul premiér, ktorý trvá na odvolaní Babiša.

Sobotka sa podľa vlastných slov začiatkom budúceho týždňa stretne s expertmi, aby pripravili návrh kompetenčnej žaloby na prezidenta. Dúfa však, že ju nebude musieť podať.